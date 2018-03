19:31 Uhr

"Wer wird Millionär?": Wie weit kommt die Reibeisenstimme? Panorama

Flugbegleiterin Bettina McFarland steht bei 32.000 Euro, allerdings hat sie keinen Joker mehr. Welche Kandidaten noch auf die Chance auf eine Million Euro hoffen.

Von Fabian Kluge

Mit ihrer rauen Reibeisenstimme hat Flugbegleiterin Bettina McFarland in der vergangenen Woche Moderator Günther Jauch beeindruckt. Und auch sonst schlug sich die Berlinerin, die schon einmal mit Rocksänger Jon Bon Jovi Kaffee getrunken hat, wacker. Dank der Sicherheitsvariante hat sie 16.000 Euro bereits sicher und kämpft heute Abend um 32.000 Euro. Allerdings ist sie dabei auf sich gestellt, denn einen Joker hat die Kandidatin nicht mehr.

"Wer wird Millionär"-Kandidatin: Drei statt zwei Wochen Urlaub

Doch das hält sie nicht davon ab zu träumen: "Die Million wäre schon schön." Die 16.000 Euro, mit denen die Flugbegleiterin bereits jetzt planen kann, will sie wohl erst einmal sparen. "Meine Tochter will Pilotin werden", sagt sie, und das sei nicht besonders günstig. Zunächst wolle sie mit ihrer Familie aber drei statt zwei Wochen Urlaub buchen. Das Ziel steht auch schon fest: "Mexiko."

Diese Kandidaten versuchen heute, auf den begehrten Stuhl zu kommen:

Maximilian Klepatz

Der Gang zum Stuhl löst bei so manchem Kandidaten eine mittelschwere Krise aus. Der junge Dortmunder müsste sich mit Krisensituationen eigentlich bestens auskennen, schließlich jobbt er als Borussia-Dortmund-Fan im Schalke-Fanshop. Über eine Fußballfrage dürfte sich der Kandidat demnach sicher freuen.

Tobias Kaiser

Mit bekannten TV-Moderatoren kennt sich Tobias Kaiser aus Radolfzell bestens aus. Für eine Bambi-Verleihung hat er den ehemaligen "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk interviewt. Heute Abend ist es aber Kaiser, der Rede und Antwort stehen muss.

Ellen Reim

Standen Sie auch schon einmal an einer Roten Ampel und die Autofahrerin neben Ihnen hat lautstark mitgesungen? Dann war das vielleicht Ellen Reim aus Nordenham - das tut sie nach Angaben von RTL nämlich leidenschaftlich gerne. Ob sie auch heute Abend allen Grund zum Trällern hat?

Timm Andelkovic

Haarig wird es heute Abend bei Timm Andelkovic aus Nidda. Er trägt nicht nur einen Vollbart, sondern auch eine lange Mähne auf dem Kopf. Und das nicht grundlos: Wegen einer Wette darf er sich die Haare nicht mehr schneiden. Vielleicht kann er sich mit einem Gewinn ja aus der Wette freikaufen.

Jennifer Späth

Mindestens genauso spannend wie die Kandidatin selbst dürfte das Outfit der jungen Frau aus Nürtingen sein. Denn sie war lauteinmal versehentlich in Unterhosen im Supermarkt einkaufen. Ob sie diesmal an ihre Hose gedacht hat, können Zuschauer heute ab 20.15 Uhr live auf RTL oder über TV NOW im Stream verfolgen. Dort steht die Sendung auch noch eine Woche nach der Ausstrahlung zum kostenlosen Download zur Verfügung.

