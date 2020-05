vor 49 Min.

"ZDF-Mittagsmagazin": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

Hier finden Sie die Infos rund um Moderatoren und Sendetermine des "ZDF-Mittagsmagazin". Außerdem lesen Sie alles zu der Übertragung im TV und im Stream.

Das "ZDF-Mittagsmagazin" präsentiert seit April 2018 News aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Sport und Wetter. Alle Infos zur Übertragung im TV und im Stream finden Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen die Sendetermine und die Moderatorin des "ZDF-Mittagsmagazin" vor.

"ZDF-Mittagsmagazin": Die Sendetermine im Überblick

Das "ZDF-Mittagsmagazin" ist im wöchentlichen Wechsel mit dem "ARD-Mittagsmagazin" von montags bis freitags zwischen 13.00 und 14.00 Uhr zu sehen. Hier gibt es die Sendezeiten in der Übersicht:

Wochentag Sendezeit Montag 13.00 - 14.00 Uhr Dienstag 13.00 - 14.00 Uhr Mittwoch 13.00 - 14.00 Uhr Donnerstag 13.00 - 14.00 Uhr Freitag 13.00 - 14.00 Uhr

"ZDF-Mittagsmagazin": Übertragung im TV und Stream

Sie können das Format "ZDF-Mittagsmagazin" werktags auf dem Sender ZDF ansehen. Haben Sie eine Sendung verpasst? Dann können Sie ganze Folgen auch im Nachhinein kostenlos und ohne Anmeldung auf der ZDF-Website anschauen.

Das ist die Moderatorin des "ZDF-Mittagsmagazin"

Hier stellen wir Ihnen die aktuelle Moderatorin des Formats "ZDF-Mittagsmagazin" im Kurz-Porträt vor:

Jana Pareigis

Jana Pareigis wurde am 23. Juni 1981 in Hamburg geboren. Nach ihrem Abitur arbeitete sie zunächst ehrenamtlich in Simbabwe und absolvierte später ihr Studium in New York, Hamburg und Berlin. Es folgten mehrere Praktika und ein Volontariat, bevor sie ihre Arbeit als Freie Redakteurin begann. Im Jahr 2010 war sie dann erstmals als Moderatorin tätig, beim "ZDF-Mittagsmagazin" ist sie seit April 2018 zu sehen.

