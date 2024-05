Abnehmen: Diese Frucht soll dabei helfen, die Pfunde purzeln zu lassen

Zitrusfrüchte sind sehr gesund. Und eine von ihnen soll sogar beim Abnehmen helfen. Um welche Frucht es geht und wie viele Sie davon am Tag essen sollten, lesen Sie hier.

Wer Gewicht verlieren will, muss in der Regel einiges dafür tun. Denn nur Abnehmspritzen, wie Ozempic oder Wegovy, reichen allein nicht aus. Die Diabetes-Spritzen können sogar starke Nebenwirkungen haben.

Damit die Pfunde nur so purzeln, probieren Personen für gewöhnlich einiges aus. Schwarzkümmelöl soll dabei helfen, den Blutzucker zu senken. Andere schwören jedoch auf Apfelessig oder Flohsamenschalen, die die Verdauung anregen sollen.

Manche stellen auch gern ihr Frühstück auf super gesund um oder probieren es mit der 80-20-Regel. Doch egal, welche Methode probiert wird: Ohne ausreichend Bewegung geht der Zeiger der Waage nicht runter. Am Anfang reicht dafür im Übrigen oftmals auch einfach ein täglicher Spaziergang.

Es soll aber auch wahre Superfoods geben, mit denen man leichter abnehmen können soll. Eines davon ist die Grapefruit. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in diesem Artikel.

Kann man mit Grapefruit abnehmen?

Geht es nach den Boulevard-Blättern, soll niemand geringeres als die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, auf Grapefruits schwören, um ihr Gewicht zu halten.

Generell enthalten Grapefruits viel Vitamin C. Außerdem enthält die Frucht Pektin, das den Blutzucker regulieren soll, so Sat.1. Dies würde den Fettabbau begünstigen, da der Insulinpegel niedrig bleibe.

Der Deutschen Apotheker-Zeitung zufolge hilft die Grapefruit bei der Immunabwehr, der Verdauung und dem Herz-Kreislauf-System und ist typischerweise eine Winterfrucht.

Wie viel Grapefruit darf man am Tag essen?

Generell gilt auch bei der Grapefruit: nur in Maßen essen. Dem SWR zufolge, ist eine Grapefruit am Tag ausreichend. Die Apotheken Umschau schreibt jedoch, dass drei Grapefruits den Tagesbedarf an Vitamin C decken können.

Doch Menschen, die regelmäßig Medikamente nehmen, müssen aufpassen. Denn laut der Apotheken Umschau enthält die Grapefruit Naringin. Dies kann die Wirkung von Medikamenten und Arzneimitteln beeinflussen. " So kann durch den Genuss von Grapefruitsaft die Wirkung mancher Arzneimittel abgeschwächt werden, andere Arzneimittel können stärker wirken", schreibt die Apotheken Umschau hierzu. Aus diesem Grund sollte vor dem Verzehr von Grapefruits oder Grapefruitsaft die Packungsbeilage durchgelesen oder mit einem Arzt oder Apotheker über mögliche Wechselwirkungen zu sprechen. (ORIC)