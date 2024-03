Alpen

Leichen von fünf Skitourengängern in der Schweiz gefunden

Rettungskräfte haben in den Schweizer Alpen am Sonntagabend die Leichen von fünf Skitourengängern entdeckt.

Eine Gruppe von Skitourengängern kam in den Schweizer Alpen am Samstag nicht am Ziel an. Nun haben Rettungskräfte fünf der sechs Vermissten tot aufgefunden.

In den Schweizer Alpen sind fünf von sechs vermissten Skitourengängern tot aufgefunden worden. Rettungskräfte hätten ihre Leichen am Sonntagabend im Gebiet des 3706 Meter hohen Tête Blanche entdeckt, teilte die Kantonspolizei Wallis am Montagmorgen mit. "Der sechste Skitourengänger konnte noch nicht gefunden werden. Die Suche nach ihm ist noch im Gange", hieß es. Die Gruppe war seit Samstagmorgen auf der Skitourenroute zwischen Zermatt und Arolla unterwegs gewesen. Da sie nicht an ihrem Zielort ankam, schlug ein besorgter Angehöriger Alarm. Stürmisches Wetter und Lawinengefahr erschwerten den Einsatz der Rettungskräfte. Das Alter der sechs Skitourengänger wurde mit 21 bis 58 Jahren angegeben. (dpa)

