45-Jährige aus Köln stirbt beim Skifahren in Österreich

In Österreich ist eine deutsche Urlauberin beim Skifahren gestürzt und gestorben. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

Am Montagmorgen ist eine 45-jährige deutsche Frau nach einem Sturz beim Skifahren in Österreich ums Leben gekommen. Laut Polizei kommt die Frau aus Köln. Sie stürzte laut Beamten auf einem steilen Pistenabschnitt in Hopfgarten im Skigebiet Wilder Kaiser im Tiroler Brixental.

Frau rutschte vor dem tödlichen Aufprall 200 Meter weit hinab

Die Piste sei hart und vereist gewesen, weshalb die Frau nach ihrem Sturz auf der Piste 200 Meter talwärts gerutscht war. Dann prallte sie mit dem Kopf voraus gegen eine Matte am Rand der Piste. Dabei zog sie sich den Angaben zufolge tödliche Verletzungen am Kopf zu. Die 45-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion sowie die Sicherstellung des beschädigten Skihelms an.

