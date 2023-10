Andreas Gabalier im Porträt: Die Musik gibt ihm Halt nach einem Schicksalsschlag

Der "Hulapalu"-Sänger musste schon viel Verlust in seinem Leben verarbeiten. Die Musik half ihm dabei. Hier gibt es das Wichtigste zu Andreas Gabalier.

Andreas Gabalier gilt als einer der erfolgreichsten österreichischen Schlagersänger, aber auch in Deutschland genießt er mindestens seit Veröffentlichung seines Songs "Hulapalu" nationale Bekanntheit. Hier erfahren Sie, wie der "Alpen-Elvis", wie er oft genannt wird, bekannt wurde und wie ihm die Musik dabei half, den Verlust seines Vaters und seiner Schwester zu verarbeiten.

Andreas Gabalier im Steckbrief: Alter, Vermögen und Wohnort

Beruf: Sänger, Songwriter und Musiker

Sänger, Songwriter und Musiker Bürgerlicher Name: Andreas Georg Gabalier

Geboren: am 21. November 1984

am 21. November 1984 Alter: 38

38 Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Größe: 183 cm

183 cm Ex-Partnerin: Silvia Schneider (2013-2019)

(2013-2019) Geschwister: Willi, Toni und Elisabeth

Willi, Toni und Elisabeth Wohnort: Graz in Österreich

Durchbruch in Deutschland: "Ich sing ein Lied für dich" machte Andreas Gabalier berühmt

Der Österreicher Andreas Gabalier kam schon früh in Kontakt mit Musik. "Die Musik war ein stetiger Wegbegleiter, weil es unserer lieben Mama immer ein Anliegen war, dass jedes von uns vier Kindern zumindest ein Instrument lernt," berichtete er zu Gast bei Riverboat. Nach der Schule entschloss Andreas Gabalier sich dazu, ein Studium der Rechtswissenschaften zu beginnen. Gleichzeitig blieb die Musik jedoch immer ein Hobby für ihn und wurde 2008 schließlich zum Beruf. Das Jura-Studium brach er zugunsten der Sängerkarriere ab.

Seine ersten Erfolge als Sänger feierte Andreas Gabalier in seinem Heimatland Österreich. Ende 2008 hatte er seine ersten öffentlichen Konzerte und trat wenige Monate später beim Steirischen Bauernbundball bereits vor 10.000 Gästen auf. Im Mai 2009 schaffte er es beim nationalen Vorentscheid des "Grandprix der Volksmusik" bis auf den zweiten Platz. Im selben Monat veröffentlichte Andreas Gabalier sein Debütalbum "Da komm' ich her".

In Deutschland machte sich Andreas Gabalier durch seinen Auftritt bei Carmen Nebel im April 2011 einen Namen. Der Song "I sing a Liad für di", welchen er während der Fernsehsendung performte, kam so gut an, dass er sogar Platz 65 der deutschen Charts erreichte. Dabei war das Lied eigentlich gar nicht für eine Veröffentlichung in Deutschland vorgesehen. Nachdem es so oft heruntergeladen wurde, entschied sich die Plattenfirma von Andreas Gabalier jedoch, "I sing a Liad für di" eine Lizenz für Deutschland zu geben.

Von nun an war Andreas Gabalier sowohl in Deutschland als auch in Österreich ein etablierter Schlagersänger. Seine ersten drei Alben "Da komm' ich her", "Herzwerk" und "Volks-Rock'n'Roller" hielten sich sogar drei Wochen lang gleichzeitig in den Top 10 der österreichischen Albumcharts. 2016 durfte er als erster österreichischer Sänger bei "MTV Unplugged" auftreten.

Insgesamt hat Andreas Gabalier im Laufe seiner Musikkarriere über 5,6 Mio. Tonträger im deutschsprachigen Raum verkauft. Allein der 2015 veröffentlichte Titel "Hulapalu" knackte die Eine-Millionen-Marke, weswegen der Österreicher 2021 den "Diamant-Award" von Florian Silbereisen überreicht bekam. Im Jahr 2019 feierte Andreas Gabalier sein 10-jähriges Bühnenjubiläum. Im selben Jahr performte er auf der " Helene Fischer Show 2019" gemeinsam mit Helene Fischer ein Rock-Medley. Im August 2022 trat der Volks-Rock'n'Roller vor 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Messegelände in München auf.

Die bekanntesten Lieder von Andreas Gabalier

So liab hob i di (2009)

I sing a Liad für di (2011)

Amoi seg' ma uns wieder (2014)

Hulapalu (2016)

Neuer Wind (2020)

Liebeleben (2021)

Amoi seg' ma uns wieder: Musik war für Andreas Gabalier ein Heilungsprozess

Die Musik war für Andreas Gabalier nicht nur eine Leidenschaft, sondern sie half ihm auch dabei, die schwersten Zeiten seines Lebens zu überstehen. Im Jahr 2006 verstarb sein Vater, zwei Jahre später verlor Andreas Gabalier auch seine Schwester. In Erinnerung an die beiden schrieb Andreas Gabalier den Song "Amoi seg' ma uns wieder" (Einmal sehen wir uns wieder). "Dieses Lied hat mir damals Halt gegeben," sagte Andreas Gabalier dem SWR.

Andreas Gabalier fand in seinen Liedern und in seinen Fans Halt. Die vielen Konzerte, die er gegeben hat, waren "für mich eine Form der Verarbeitung dieses Verlustes in der Familie," sagte er. Wenn er den seinem Vater und seiner Schwester gewidmeten Song aufführt, ist das ein emotionaler Augenblick auf der Bühne: "Das ist über die Konzertreihen der letzten 10 Musikjahre für mich dann einfach zu einem ganz besonderen Moment in der Show geworden, weil ich das einfach vor und mit den Fans gemeinsam gelebt habe."

Auch Religion half Andreas Gabalier dabei, den Schicksalsschlag in seiner Familie zu verarbeiten. Seine Großmutter hat ihm und seinen Geschwistern den Glauben schon früh nahegebracht. "Glaube gibt mir auch spätestens seit dem Tod meiner kleinen Schwester immer wieder so ein bisschen Zuversicht und Halt," erzählte er im Interview.

Ein neuer Anfang: Andreas Gabalier nimmt das Album in Nashville auf

Das 2022 erschienene Album "Ein neuer Anfang" nahm Andreas Gabalier in Nashville in den USA auf. In den Studios, in denen er arbeitete, standen auch schon große Namen wie Ed Sheeran, Taylor Swift und Dolly Parton hinter dem Mikrofon. Die Musikszene von Nashville war für Andreas Gabalier ansprechend: "Dieser zeitgemäße Country-Rock der passt ganz gut zu meinem Volks-Rock'n'Roll."

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass der Österreicher Andreas Gabalier ein Album in Nordamerika aufnahm? Die Leiter der Studios in Nashville haben ihn zu sich eingeladen, nachdem sie YouTube-Videos von seinen Stadion-Auftritten aus Europa gesehen haben. Zunächst einmal stand Andreas Gabalier nur ein Aufnahmezeitraum von einer Woche zur Verfügung. Inzwischen bekommt er auch längere Slots vergeben. "Da haben sich liebe Freundschaften mittlerweile ergeben und somit sind wir immer wieder dort zu Gast," sagte Andreas.