Amokdrohungen an Schulen in Essen: Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts gegen 16-Jährigen

Im Essener Stadtteil Borbeck sorgen angebliche Amokdrohungen für einen SEK-Einsatz am frühen Morgen. Tatverdächtig ist ein 16-jähriger Schüler.

Im Essener Stadtteil Borbeck sorgen angebliche Amokdrohungen für einen SEK-Einsatz am frühen Morgen. Es handelt sich um das Don Bosco-Gymnasium und die Realschule am Schloss Borbeck, so die Polizei Essen auf Twitter. Dort bestätigte die Polizei, dass ein 16-jähriger Schüler des Don Bosco-Gymnasiums tatverdächtig sei. Die betroffene Realschule sei zudem die ehemalige Schule des Tatverdächtigen.

Jugendlicher in Polizeigewahrsam

Die Beamten ermitteln demnach seit Mittwochabend. "Der Verdacht besteht, dass ein Schüler Straftaten an beiden Schulen begehen wollte", twitterte die Polizei am Donnerstagvormittag. In der Nacht durchsuchte die Polizei die Wohnung des Schülers um Beweis- und Tatmittel zu finden.

Die Bild-Zeitung berichtete, dass bei der Durchsuchung angeblich auch Waffen gefunden worden seien. Die Polizei sei laut Bild durch den Hinweis eines Mitschülers auf den Tatverdächtigen aufmerksam geworden. Die Polizei wollte dies bisher weder dementieren noch bestätigen.

Eine Polizeisprecherin sagte: "Es ist glücklicherweise nichts passiert an den Schulen." Der Jugendliche sei derzeit in Polizeigewahrsam. Ob er sich geäußert habe, sei noch nicht bekannt.

Polizei ermittelt wegen Terrorverdacht

Auf der Website des Don-Bosco-Gymnasiums hieß es am Morgen: "Wir haben Hinweise erhalten, dass in der Schule eine Straftat geplant war. Um die Schule auf Beweismittel hin zu untersuchen, mussten wir heute in Absprache mit der Polizei den Zugang zur Schule sperren."

Lesen Sie dazu auch

Die polizeilichen Durchsuchungen der Wohnung und der Schulen dauern noch an. Am Freitag soll laut jetzigem Stand der Schulbetrieb aber wieder stattfinden. Wie die Polizei bestätigte, ermittelt sie nun wegen Terrordverdachts.

Am Mittag äußerte sich NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), der unter anderem beschrieb, wie weit die Planungen des Jugendlichen bereits fortgeschritten waren. Demnach waren bereits Rohrkörper an Uhren angebracht und Explosivstoffe bereits zusammengemischt. Es wurden neben SS-Runen auch antimuslimische und antisemitische Schriftstücke gefunden.

Reul erklärte, dass 123 Polizistinnen und Polizisten und zehn Sprengstoffspürhunde im Einsatz seien: "Da wird gerade jeder Winkel in den Klassenzimmern auf links gedreht." Einen Fund gab es bislang noch aus, laut Reus habe die NRW-Polizei aber einen Albtraum verhindert.

Der 16-Jährige soll laut Reus in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen sein: "Es liegen Hinweise darauf vor, dass der 16-Jährige massive psychische Probleme und Suizidgedanken hatte."