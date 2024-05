Kindergeld in Österreich: Wie viel Geld bekommen Familien im Nachbarland?

Gibt es auch in Österreich Kindergeld — und wenn ja: Wie hoch ist es?

Seit Januar 2024 bekommt man in Deutschland pro Kind 250 Euro Kindergeld im Monat. Eine Familie mit einem Kind erhält also 250 Euro, eine Familie mit zwei Kindern 500 Euro und eine Familie mit drei Kindern 750 Euro. Doch gibt es Kindergeld auch in Österreich? Und wenn ja: Wie hoch fällt es dann in unserem Nachbarland aus?

Schon gewusst? Künftig soll es in Deutschland statt Kindergeld eine Kindergrundsicherung geben. Aber wie viel Geld sollen Eltern bei der Kindergrundsicherung erhalten?

Gibt es Kindergeld in Österreich?

Auch in Österreich gibt es Kindergeld. Allerdings verwenden unsere Nachbarn ein anderes Wort dafür. Sie sprechen von Familienbeihilfe.

Laut dem österreichischen Bundeskanzleramt haben Eltern einen Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn:

ihr Lebensmittelpunkt in Österreich liegt

liegt und sie zusammen mit ihren Kindern (auch Adoptiv-, Pflege-, Stief- und Enkelkind) in einem Haushalten leben.

Wenn das Kind nicht zusammen mit den Eltern lebt, hat der Elternteil Anspruch auf Familienbeihilfe , der überwiegend die Unterhaltskosten für das Kind trägt.

Die Familienbeihilfe, so das österreichische Bundeskanzleramt weiter, sei unabhängig von Beschäftigung oder Einkommen der Eltern. „Ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht grundsätzlich nur für Kinder, die sich ständig in Österreich aufhalten.“

Gut zu wissen: In Deutschland kann man Kindergeld auch für sich selbst beantragen.

Wie viel Kindergeld bekommt man in Österreich 2024?

Die Familienbeihilfe ist dem österreichischen Bundeskanzleramt zufolge nach Alter und Anzahl der Kinder gestaffelt. Für das Jahr 2024 beträgt sie pro Kind und Monat:

ab der Geburt 132,3 Euro

ab 3 Jahren 141,5 Euro

ab 10 Jahren 164,2 Euro

ab 19 Jahren 191,6 Euro

Zum Vergleich: In Deutschland erhalten Familien pro Kind und Monat 250 Euro Kindergeld.

Allerdings erhöht sich der Familienbeihilfebetrag in Österreich noch einmal durch die sogenannte Geschwisterstaffelung - und zwar wie folgt:

Familien mit zwei Kindern bekommen noch einmal 8,20 Euro für jedes Kind.

Bei drei Kindern sind es 20,20 Euro pro Kind.

Und bei Familien mit sieben Kindern oder mehr 60,30 Euro pro Kind.

Darüber hinaus gibt es in Österreich noch den sogenannten Kinderabsetzbetrag. Dem österreichischen Bundeskanzleramt zufolge wird er gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausgezahlt. Für das Jahr 2024 liegt der Kinderabsetzbetrag bei 67,8 Euro pro Kind.

Übrigens: In Deutschland gibt es nicht einfach so Kindergeld. Man muss das Kindergeld bei der zuständigen Familienkasse beantragen.