Könnte am Valentinstag 2046 ein Asteroid auf der Erde einschlagen?

Im Februar hat die Nasa den Asteroiden 2023 DW entdeckt, der 2046 auf der Erde einschlagen könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings gering.

Die Nasa unterhält eine Abteilung, die einen Namen trägt, der an einen Science-Fiction-Film erinnert: das "Planetary Defense Coordination Office". Ein Büro, welches für die Verteidigung der Erde gegen Bedrohungen aus dem All verantwortlich ist. Die Hauptaufgabe liegt dabei bei der Entdeckung von Asteroiden. Fast täglich entdeckt die Nasa Asteroiden und berechnet, ob diese eine Gefahr für die Erde darstellen können. Nun hat ein Asteroid die Aufmerksamkeit der Fachleute erlangt, der tatsächlich auf der Erde einschlagen könnte. Und zwar am Valentinstag 2046.

Asteroid 2023 DW: Einschlag am Valentinstag 2046 auf der Erde möglich

Am 26. Februar 2023 hat die Nasa einen Asteroiden entdeckt, der nach den Berechnungen tatsächlich eine Gefahr für die Erde darstellen könne. "Wir beobachten einen neuen Asteroiden namens 2023 DW, der eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, die Erde 2046 zu treffen", twitterte das Planetary Defense Coordination Office: "Wenn Objekte neu entdeckt wurden, braucht es manchmal mehrere Wochen, um Unsicherheiten zu reduzieren und ihre Umlaufbahnen für Jahre in der Zukunft sicher vorherzusagen."

Nach den Berechnungen könnte der Asteroid 2023 DW am 14. Februar 2046 auf die Erde treffen. Am Valentinstag. Die Chance liegt dabei allerdings nur bei etwa 1:625. Auf eine solche kommt jedenfalls das Near-Earth Objects Coordination Center der europäischen Raumfahrtorganisation Esa, welche die Wahrscheinlichkeit mit 0,0016 Prozent angibt. Das Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) gibt die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario mit 0,0018 Prozent etwas höher an.

Nasa und Esa werden den Asteroiden nun im Auge behalten. Sobald neue Beobachtungen gemacht wurden, werden auch die Wahrscheinlichkeiten neu berechnet. Die Chance ist groß, dass die Gefahr eines Einschlags auf der Erde in den nächsten Wochen und Monaten weiter sinkt. Womöglich kann ein Einschlag sogar bald ausgeschlossen werden.

Asteroid 2023 DW: Größe, Daten und Fakten

Falls die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags von Asteroid 2023 DW bestehen bleibt, müssten sich die Fachleute mit den möglichen Folgen befassen. Der Asteroid ist zwischen 37 und 82 Metern groß. Klar ist damit, dass ein Einschlag nicht harmlos wäre. Er hätte aber auch nicht ansatzweise die Wucht, welche ein Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren mitbrachte, in dessen Folge die Dinosaurier und weite Teile der Pflanzenwelt ausstarben. Die wichtigsten Fakten über den Asteroiden im Überblick:

Typ: Asteroid (astronomischer Kleinkörper )

(astronomischer ) Name: 2023 DW

2023 Entdeckung: 26. Februar 2023

26. Februar 2023 Größe: 37 bis 82 Meter

37 bis 82 Meter Möglicher Einschlag auf der Erde: 14. Februar 2046

Es gibt zahlreiche Faktoren, von denen die möglichen Folgen eines Einschlags von astronomischen Kleinkörpern, zu denen auch Asteroiden gehören, abhängen. Die Größe spielt dabei eine wichtige Rolle, doch auch die Beschaffenheit des Kleinkörpers und die Beschaffenheit der Region, in welcher er einschlägt, sind von Bedeutung. Zunächst muss der Asteroid allerdings den Eintritt in die Erdatmosphäre überstehen, wofür er schon eine bestimmte Größe haben muss.

Der Asteroid, welche für die Auslöschung der Dinosaurier verantwortlich gewesen sein soll, hatte wohl einen Durchmesser von etwa 14 Kilometern. Im Februar 2013 war ein Asteroid mit einem Durchmesser von 20 Metern in die Erdatmosphäre eingetreten. Er explodierte in dieser und die Splitter gingen über Tscheljabinsk in Russland nieder. Einige Menschen wurden verletzt, vor allem durch geborstene Fenster.

Wegen Asteroiden wie 2023 DW: Forscher arbeiten an Asteroiden-Abwehr

Der Einschlag eines riesigen Asteroiden ist nicht nur ein beliebtes Thema für so manchen Film, sondern durchaus eine reale Bedrohung. Daher arbeiten Forscherinnen und Forscher an Methoden, um die Erde im Ernstfall vor Asteroiden zu schützen.

Im vergangenen Herbst rammte die Nasa mit der Raumsonde "Dart" einen Asteroiden. In der Folge wurde die Mission ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass es mittlerweile möglich ist, Asteroiden abzuwehren. Auf jeden Fall dann, wenn genügend Vorlauf vorhanden ist.