21:47 Uhr

"auslandsjournal": Sendetermine, Moderatorin, Übertragung im TV und Stream

"auslandsjournal" läuft regelmäßig im TV und Stream. Lesen Sie hier alle Informationen rund um Sendezeiten, Sendetermine und Übertragung der Show.

Das "auslandsjournal" ist aus dem Programm des ZDFs nicht mehr wegzudenken: Die Sendung läuft bereits seit 1974. Wöchentlich wird über aktuelle Themen innerhalb und außerhalb Deutschlands berichtet. Sendetermine, Sendezeiten und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zum Fernsehmagazin auf ZDF.

Sendetermine und Sendezeiten von "auslandsjournal"

Die Sendung dauert etwa eine halbe Stunde und wird unter der Woche am Mittwoch ausgestrahlt. Am Donnerstag läuft auf 3Sat eine "extra"-Ausgabe der Sendung. Hier der Überblick:

Sendung Wochentag Uhrzeit Sender " auslandsjournal " Mittwoch 22.15 - 22.45 Uhr ZDF " auslandsjournal extra" Donnerstag 18.00 - 18.30 Uhr 3sat

"auslandsjournal": Übertragung im TV und Stream

Die Sendung wird live im TV bei ZDF übertragen. Außerdem sind die Folgen online in der ZDF-Mediathek zu finden. Das "auslandsjournal" läuft am Mittwochnacht auch im TV als Wiederholung. Die Sendezeiten können variieren, die Folgen werden aber meist gegen 2.30 Uhr gezeigt. Wer keine Zeit für eine ganze Folge hat, findet in der Mediathek auch kürzere Clips und Berichte zu Themen, die im "auslandsjournal" behandelt wurden.

"auslandsjournal": Welche Moderatorinnen und Moderatoren sind dabei?

Antje Pieper moderiert das "auslandsjournal" seit 2014. Sie hat Theo Koll abgelöst, der die Sendung von 2009 bis 2014 moderierte. Zwei Moderatoren unterstützen die 51-Jährige vertretungsweise. Hier der Überblick zu den Moderatoren:

Antje Pieper

Matthias Fornoff

Andreas Klinner

(AZ)

