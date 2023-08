Bachelorette Jennifer macht Männern klare Ansage: "Meine Röcke sind so kurz wie ich möchte..."

Wie freizügig darf eine vergebene Frau angezogen sein? Diese Frage sorgt bei der Bachelorette 2023 für Zündstoff. Irgendwann hat Jennifer die Nase voll.

Das Thema Küssen spielt bei der Bachelorette 2023 eine übergeordnete Rolle. Zunächst gab es den ersten Kuss auf die Wange, anschließend konnte einer der Kandidaten der diesjährigen Staffel sogar einen Schmatzer auf den Mund ergattern, worauf es zum Eklat zwischen Adrian und Oguzhan kam. Allerdings hatte auch Hauptprotagonistin Jennifer Saro nach eben diesem mit ihrer Gefühlswelt zu kämpfen und zeigte sich offenbar enttäuscht und auch der erste richtige Kuss war nicht so, wie sie es sich Bachelorette Jennifer erhofft hatte. Ein Thema, das in der fünften Folge am Mittwoch (9. August, ab 20.15 Uhr auf RTL), eine wesentliche Rolle spielt, kann zwischen Liebespaaren für Zündstoff sorgen: eine ordentliche Kleiderwahl.

Bachelorette 2023: Konfrontation mit eigener Freizügigkeit

Bachelorette Jennifer gehört zu jenen Vertreterinnen, die Männer auch anhand ihrer Freizügigkeit um den Verstand bringen. Das sorgt in der aktuellen Ausgabe der Staffel für Zündstoff und bringt die Rosenverteilerin der TV-Flirtshow ein ums andere Mal auf die Palme. Denn während die junge Mama (27) gerne mit ihren Reizen spielt, hat der ein oder andere Anwärter auf eine Rose damit offenbar ein Problem. „Du gehörst ja zu mir! Also, ich will auch nicht, dass andere Männer dich angucken oder auf die Idee kommen dich anzusprechen“, ließ Oguzhan bereits in der vergangenen Folge wissen und auch diesmal kommt dieses Thema auf den Tisch.

"Mein Ausschnitt ist meine Sache!", ist von Jennifer da zu hören, als sie mit dem Benannten auf einer Couch sitzt, verwickelt in ein Zweiergespräch. Sie steht dem Vernehmen nach eher auf eine vertrauensvolle Beziehung, während der türkischstämmige Oguzhan erklärt: „Ich denke mal du denkst von mir, dass ich ein klischeehafter Südländer bin, der streng ist, der so vieles verbietet.“ Dazu hat die Herzdame jedoch eine klare Meinung: "Ja das denke ich, und das bist du auch ein bisschen", so Jennifer, die aber auch "eine liebe Seite" an dem Hamburger entdeckt habe. Der Kandidat selbst hält sich indes für einen "entspannten Typ", nur eben nicht, wenn es um das Thema Bekleidung geht... "Classy oder billig" sei für ihn ein wesentlicher Unterschied.

Bachelorette: Jennifer ist genervt von Kommentaren über ihre Outfits

Dass er mit seiner Einstellung im Kandidatenumfeld offenbar nicht alleine ist, zeigt der weitere Ablauf der fünften RTL-Folge von "Die Bachelorette".

Wenig später geht es nämlich bei einem "Gruppendate" mit fünf Herren der Zunft schon wieder um das Thema sexy Bekleidung, das für Bachelorette Jennifer offenbar selbst zum Reizpunkt mutiert. In einem Freizeitpark (das Format wurde in Thailand abgedreht) ist es dann Kandidat Kaan, der auf das modische Outfit der hübschen Wahl-Berlinerin zur Sprache kommt, ehe ein weiteres Mal die Frage nach ihrer "Freizügigkeit" fällt. Das veranlasst Jennifer letztlich zu einer klaren Ansage, die sie in Richtung aller versammelter Männer richtet: "Meine Röcke sind so kurz wie ich möchte und mein Ausschnitt ist so tief wie ich möchte! Ich möchte nie wieder etwas darüber hören!"

Bachelorette Jennifer Saro musste sich wieder für oder gegen einen Kandidaten entscheiden.