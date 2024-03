Fritz Wepper ist im Hospiz "friedlich eingeschlafen"

Laut einem Medienbericht ist der Schauspieler Fritz Wepper gestorben. Er soll am Montagmorgen in seinem Hospiz friedlich eingeschlafen sein

Der Schauspieler Fritz Wepper soll am Montagmorgen im Alter von 82 Jahren gestorben sein. Das habe seine Ehefrau Bild und Bunte bestätigt. Der gebürtige Münchner ist offenbar in einem Hospiz in Oberbayern friedlich eingeschlafen.

Wepper befand sich seit etwa einem Monat in dem Hospiz. Zuvor wurde er fünf Wochen lang palliativ behandelt. Anfang März will die Bild erfahren habe, dass Wepper keine weitere Therapie mehr wollte. Der Schauspieler hatte schon seit Jahren gesundheitliche und persönliche Schicksalsschläge verkraften müssen und saß zuletzt im Rollstuhl. Erst im Dezember war er mit einer Blutvergiftung in einer Klinik. Schon damals war bekannt, dass es keine Aussicht auf Heilung gab.

Fritz Weppers Bruder Elmar starb im Oktober

Weppers wohl berühmteste Rolle war die des Assistenten Harry in der Krimiserie "Derrick", außerdem war er als Bürgermeister Wolfgang Wöller in der ARD-Fernsehserie "Um Himmels Willen" bekannt. Sein jüngerer Bruder Elmar war im Oktober im Alter von 79 Jahren überraschend an Herzversagen gestorben.