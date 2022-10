Broilers auf Tour 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Die Broilers gehen 2023 auf Tour und spielen sieben Konzerte in Deutschland. Alle Infos zu Tickets, Terminen und Vorverkauf.

Das Musikjahr 2023 klingt vielversprechend. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben bereits Konzerte für das kommende Jahr angekündigt – darunter Rammstein, Depeche Mode und Harry Styles. Jetzt haben auch die Broilers bekanntgegeben: Sie gehen im Sommer 2023 auf Tour. Die Düsseldorfer Band hat sieben Konzerte in Deutschland geplant. Seit Donnerstag gibt es Karten für die "Niemand wird zurückgelassen!"-Tour. Die wichtigsten Informationen zum Vorverkauf, den Terminen und den Veranstaltungsorten finden Sie hier.

Broilers auf Tour: Termine 2023

Die Punkband spielt im kommenden Sommer sieben Konzerte in Deutschland. Das sind die Termine:

8. Juni 2023: Pfungstadt (Sparkassen-Arena Hessentag)

(Sparkassen-Arena Hessentag) 9. Juni 2023: München (Olympiahalle)

(Olympiahalle) 22. Juni 2023: Leipzig (SommerArena)

(SommerArena) 15. Juli 2023: Bonn (Kunstrasen)

(Kunstrasen) 4. August 2023: Ludwigsburg (Residenzschloss)

(Residenzschloss) 19. August 2023: Erfurt (Domplatz)

(Domplatz) 1. September 2023: Hannover (EXPO Plaza)

Broilers Tour 2023: Tickets im Vorverkauf

Die Tickets für die Tour der Broilers sind seit Donnerstag um 11 Uhr im Vorverkauf. Karten gibt es ab etwa 60 Euro im Online-Shop der Band und bei Eventim.

Broilers-Konzerte im Winter in Düsseldorf

Wer nicht bis zum nächsten Sommer warten möchte, kann die Broilers kurz vor Weihnachten in Düsseldorf sehen. Die Band spielt zwei Heimatkonzerte unter dem Titel "Santa’s Action-Club" in der Mitsubishi Electric Halle. Tickets für die Konzerte am 22. und 23. Dezember gibt es auch ab etwa 60 Euro im Online-Shop der Band und bei Eventim.

Broilers-Album "Puro Amor Live Tapes" erscheint im November

Nach einem Jahr melden sich die Broilers auch mit einem neuen Album zurück. Am 25. November erscheint "Puro Amor Live Tapes" digital sowie auf Vinyl-LP und Doppel-CD.