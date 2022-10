Deutschland-Tour 2023: Depeche Mode kündigt Zusatzkonzert an

Depeche Mode macht nicht Schluss. Die Band wird ein neues Album herausbringen und im Jahr 2023 auch Konzerte in Deutschland geben. So kommt man an Tickets.

Es ist ein Paukenschlag in der Musik-Szene: Depeche Mode hören nach dem tragischen Tod von Bandmitglied Andrew Fletcher im Mai 2022 nicht auf. Ganz im Gegenteil: Die britische Band, die eine der erfolgreichsten der Welt darstellt, wird ein neues Album herausbringen. Das gaben Martin L- Gore und Dave Gahan am Dienstagmittag in Berlin bekannt. Der 60 Jahre alte Gahan und der 61 Jahre alte Gore werden demnach als Duo weitermachen.

Depeche Mode: Neues Album wird Titel "Memento Mori" tragen

Das neue Album von Depeche Mode soll den Namen "Memento Mori" tragen. Zu Deutsch kann der lateinische Ausspruch mit "Gedenke des Todes", oder "Sei dir der Sterblichkeit bewusst" übersetzt werden. "Der Titel klingt sehr morbide, aber man kann ihn auch sehr positiv sehen. Lebe den Tag in vollen Zügen, so interpretieren wir ihn", erklärte Gahan. Der Titel soll bereits vor dem Tod von Fletcher festgestanden haben. Der Brite war im Mai 2022 überraschend einer Aortendissektion erlegen.

"Memento Mori" soll im März 2023 auf den Markt kommen. Laut Gahan habe das Schreiben der Songs für das Album bereits vor dem Tod von Fletcher begonnen. Die Aufnahmen wurden dann im Sommer, unter anderem in Berlin, gemacht.

Depeche Mode – Tour 2023: Sechs Konzerte und Zusatzkonzert in Deutschland

Damit aber nicht genug. Im Sommer 2023 wird Depeche Mode auf Welttournee gehen. Im Zuge dieser wird die Synth-Rock-Gruppe auch sechs Konzerte in Deutschland geben. Damit reiht sich Depeche Mode in musikalische Highlights wie Robbie Williams ein, der 2023 ebenfalls durch Deutschland tourt. Nun hat der Veranstalter Live Nation noch ein Zusatzkonzert in Belin angekündigt. Die Termine im Überblick:

Leipzig : 26. Mai 2023

: 26. Mai 2023 Düsseldorf : 4. und 6. Juni 2023

: 4. und 6. Juni 2023 München : 20. Juni 2023

: 20. Juni 2023 Frankfurt : 29. Juni 2023

: 29. Juni 2023 Berlin : 7. Juli 2023

: 7. Juli 2023 Berlin : 9. Juli 2023 ( Zusatzkonzert )

Depeche Mode live 2023: Tickets im Vorverkauf und Presale

Der offizielle Verkauf der Tickets für die Konzerte in Deutschland beginnt am Freitag, 7. Oktober 2022, um 10.00 Uhr bei eventim. Bereits am Donnerstag startete der Online-Presale bei Ticketmaster, der ab 10.00 Uhr für 24 Stunden offensteht. Fans von Depeche Mode konnte aber schon ab dem Mittwoch an Karten kommen.

Seit Mittwoch, 5. Oktober, sind PayPal Prio Tickets für die Depeche-Mode-Konzerte im Deutschland erhältlich. Der Online-Presale läuft 24 Stunden. Fans brauchen hierfür allerdings einen PayPal-Account. Ebenfalls seit Mittwoch um 10.00 Uhr läuft der Verkauf der MagentaMusik Prio Tickets. Für diese muss man Kunde oder Kundin bei Telekom sein. Auch hier gilt, dass der Presale bis Freitag um 10.00 Uhr geht.

Lesen Sie dazu auch