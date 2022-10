Corona im Herbst: Regeln, Inzidenz, Hospitalisierung und Impfquote

Auch in diesem Herbst hat die Corona-Pandemie Deutschland wieder fest im Griff. Alle Informationen zu Inzidenz, Hospitalisierung, Impfquote und den Regeln finden Sie hier.

Expertinnen und Experten warnen schon seit Längerem vor steigenden Corona-Fallzahlen im Herbst und Winter. Ein Blick auf die aktuellen Inzidenzwerte in Deutschland gibt ihnen recht. Auch Krankenhäuser befürchten schwierige Wochen. Die Corona-Regeln, die seit Oktober in der Bundesrepublik gelten, sind allerdings weiterhin vergleichsweise locker. Alle wichtigen Informationen zur Pandemie im Herbst finden Sie hier.

Steigende Corona-Zahlen im Herbst 2022: Aktuelle Inzidenzwerte in Deutschland

Die Inzidenzwerte in Deutschland sind auch in diesem Herbst wieder vergleichsweise hoch. Auf dieser Karte finden Sie die aktuellen Fallzahlen. Diese werden täglich mit den Daten des Robert-Koch-Instituts ( RKI) aktualisiert. Klicken Sie auf einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt in der Karte, um die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen zu sehen. In unserer Karte können Sie außerdem die Gesamtzahl der Corona-Fälle nachlesen und die Todesfälle pro Region sehen.

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass die Inzidenz inzwischen nur noch ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen liefert. Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht vom RKI erfasst werden – insbesondere weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Denn nur positive PCR-Tests zählen in die Statistik. Zusätzlich kann es an Wochenenden und Feiertagen zu Verschiebungen und Verzerrungen in der Statistik kommen.

Hospitalisierung: Krankenhäuser rechnen mit vielen Corona-Patienten

Den Krankenhäusern in Deutschland könnte eine schwere Zeit bevorstehen. Damit rechnet unter anderem die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Deren Vorsitzender Gerald Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Wir laufen flächendeckend und nicht nur in Süddeutschland auf extrem schwierige Wochen zu."

Ein weiteres Problem, mit dem Krankenhäuser seit der Corona-Pandemie immer wieder zu kämpfen haben, sind Personalausfälle. Die Zunahme Corona-positiver Patienten bedeutet einen erhöhten Infektionsschutz und somit Mehrarbeit. Auch andere Atemwegserkrankungen beschäftigen das Krankenhauspersonal vor allem im Herbst und Winter. "Alles zusammen wird dazu führen, dass Krankenhäuser Leistungen verschieben und Abteilungen zeitweise abmelden müssen", so Gaß.

Corona-Herbst 2022: Zahl der Patienten auf Intensivstationen

Auch auf den Intensivstationen könnte sich die Situation im Herbst verschärfen. Der Register-Leiter Christian Karagiannidis sagte dem RND im Oktober, "wahrscheinlich etwa 50 Prozent" der Patienten müssten auch wegen Covid-19 behandelt werden – der Rest wäre also nicht wegen der Infektion auf die Intensivstation gekommen. "Trotzdem müssen alle Patienten isoliert werden, und die Corona-Infektion kann die Prognose der Patienten mit anderen Erkrankungen verschlechtern."

Corona-Regeln in Deutschland seit Oktober 2022

Die aktuellen Corona-Regeln in Deutschland sind vergleichsweise locker. Die wohl wichtigste Corona-Maßnahme im Herbst stellt die Maskenpflicht dar. In einigen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegestätten herrscht Maskenpflicht. Auch im Fernverkehr muss – anders als in Flugzeugen – eine Maske getragen werden. Einige Bundesländer haben zudem die Maskenpflicht im ÖPNV beibehalten. Neben den Regelungen, die zum 1. Oktober 2022 bundesweit in Kraft traten, können die Bundesländer auch selbst einige Maßnahmen beschließen. Bislang haben die Länder davon aber kaum Gebrauch gemacht.

Corona: Impfquote in Deutschland aktuell

Neben den Corona-Regeln setzt die Regierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiterhin auf Impfungen. Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Impfquote in Deutschland entwickelt. Klicken oder tippen Sie in die Grafik, um zu sehen, wie viele Menschen in Deutschland sich bis heute einmal, zweimal oder dreimal (sogenannte Booster- oder Auffrischungsimpfung) impfen ließen.

