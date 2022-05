"Die Höhle der Löwen" 2023: Alle bislang bekannten Infos zu Staffel 12

2023 erscheint Staffel 12 von "Die Höhle der Löwen". Was ist bislang bekannt? Hier gibt es alle Infos rund um Start, Sendetermine und Investoren.

Ende Mai 2022 läuft die letzte Folge der elften Staffel von " Die Höhle der Löwen" auf Vox. Für alle "DHDL"-Fans kein Grund zur Trauer, denn laut Angaben der Bild-Zeitung sind die Folgen von Staffel 12, welche 2023 erscheinen sollen, bereits im Kasten. In 20 Tagen sollen die Dreharbeiten für die neue Staffel über die Bühne gegangen sein.

Zusätzlich veröffentlichte Bild eine weitere Neuigkeit: Die deutsche Unternehmerin Janna Ensthaler soll als neue Investorin 2023 bei "Die Höhle der Löwen" mit dabei sein. Sie soll als Nachfolgerin für Ex-Formel 1-Profi Nico Rosberg bei der Gründershow zu sehen sein, der aus zeitlichen Gründen nicht mehr an allen Drehtagen teilnehmen konnte. Offiziell bestätigt wurde diese Ankündigung von Seiten des Senders bislang allerdings noch nicht.

Möchten Sie mehr Infos zu "Die Höhle der Löwen" 2023 erfahren? Was ist bislang zu Staffel 12 bekannt? Hier finden Sie alles Wichtige, was bisher rund um Start, Sendetermine und Jury bekannt ist.

Wann ist der Start von "Die Höhle der Löwen" - Staffel 12?

Staffel 11 von "Die Höhle der Löwen" lief beim Sender Vox im Frühling 2022 an. Wann der genaue Start von Staffel 12 sein wird, ist bislang noch unklar. Nach Angaben von Bild soll der Starttermin allerdings für Herbst 2023 geplant sein. Sobald Vox hierzu nähere Informationen veröffentlicht, werden wir Sie hier in diesem Artikel darüber auf dem Laufenden halten.

"Die Höhle der Löwen" 2023: Sendetermine von Staffel 12

Da der Starttermin der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen", welche 2023 erscheint, noch nicht bekannt gegeben worden ist, gibt es folglich auch noch keine Informationen rund um die genauen Sendtermine. Sobald diese feststehen, werden wir natürlich auch hier darüber informieren.

Das ist die neue Investorin bei "Die Höhle der Löwen" 2023

Laut der Bild-Zeitung soll die "DHDL"-Jury 2023 Zuwachs bekommen: Janna Ensthaler soll als neue Löwin in Staffel 12 zu sehen sein und die Produkte der Gründer genau unter die Lupe nehmen, denn auch die Unternehmerin möchte keinen Deal verpassen. Begründet wird ihr Einstieg bei "Die Höhle der Löwen" dadurch, dass Investor und Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg aus organisatorischen und zeitlichen Gründen nicht mehr an allen Drehtagen dabei sein konnte.

Die heute 38-jährige Janna Ernsthaler wurde in Hamburg geboren und ist dort auch aufgewachsen. Aktuell wohnt die Tochter des ehemaligen Stern-Chefredakteurs und RTL-Verwaltungsrates Rolf Schmidt-Holtz in Berlin. Studiert hat die Unternehmerin in Oxford und London. Im Jahr 2010 gründete sie ihr erstes eigenes Start-up "Glossybox". Zwei Jahre später kehrte sie ihrem eigenen Unternehmen aber den Rücken zu und rief neue Projekte und Unternehmen wie das Fast-Food-Restaurant "Kaiserwetter" oder die Event-Location-Plattform "Eventinc" ins Leben. Außerdem ist sie bei dem Start-up für Lebensmittel und grüne Technologien "Green Generation Fund" seit Anfang 2021 tätig.

Janna Ensthaler invetiert meist in Projekte und Produkte der Food-, Beauty-, IT- und Umweltbranche. Ob die Unternehmerin bei "Die Höhle der Löwen" 2023 auch in Produkte dieser Art setzen wird?

Neben Janna Ensthalers werden in Staffel 12 von "Die Höhle der Löwen" auch wieder Nils Glagau, Judith Williams, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Georg Kofler als Investoren mit dabei sein.