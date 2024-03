Erdbeben erschüttert Bosnien und Montenegro

In der Grenzregion zwischen Bosnien und Montenegro bebte am frühen Donnerstagmorgen die Erde. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Erdbeben das Grenzgebiet zwischen Bosnien und Montenegro erschüttert. Das Beben der Stärke 5,4 war in beiden Balkan-Ländern zu spüren, auch in Bosniens Hauptstadt Sarajevo. Verschiedene montenegrinische Medien berichteten, dass es in der Folge zu Erdrutschen und Rissen in Wänden gekommen sei. Noch ist unklar, ob es Verletzte gibt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Auf das Hauptbeben folgten rund 30 weitere kleine Beben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 7,6 Kilometer. Das Epizentrum lag nach Angaben des montenegrinischen Instituts für Hydrometeorologie und Seismologie bei Podgorica.

Immer wieder Erdbeben in der Region Bosnien und Montenegro

Wie verschiedene ungarische Medien berichten, sei das Beben auch im Norden Ungarns zu spüren gewesen. In der Balkan-Region kommt es immer wieder zu kleineren Erdbeben. Auch in den vergangenen Monaten bebte die Erde mehrmals.

Lesen Sie dazu auch

Im April 2022 kam es bei einem Erdbeben in derselben Regionen zu einem Toten und mehreren Verletzten. Das Beben damals hatte eine Stärke von 5,7. (mit dpa)