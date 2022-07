Fund auf russischer Superyacht: Handelt es sich um ein Fabergé-Ei?

Das wäre ein Sensationsfund: An Bord einer Superyacht eines russischen Oligarchen wurde womöglich ein Fabergé-Ei gefunden.

An Bord einer Superyacht eines russischen Oligarchen wurde möglicherweise ein Fabergé-Ei entdeckt. Das Schiff "Ameda", das Medienberichten zufolge dem Milliardär Suleiman Kerimow gehört, war von US-Behörden beschlagnahmt worden. "Wir haben ein Fabergé-, oder angebliches Fabergé-Ei auf dieser Yacht geborgen", so die stellvertretende Generalstaatsanwältin der USA, Lisa Monaco. Dies sei einer der interessantesten Funde, den ihr Team bislang gemacht habe. Das sagte sie laut The Guardian gegenüber dem Aspen-Sicherheitsforum.

Mögliches Fabergé-Ei bei Durchsuchung auf Yacht gefunden

Die Yacht, auf der sich das angebliche Fabergé-Ei befand, sei derzeit in der San Diego Bay. Das Schiff wurde Ende des vergangenen Monats von US-Strafverfolgungsbeamten von Fidschi aus in die USA gebracht, nachdem es zu einem Rechtsstreit darüber gekommen war, ob sie einem russischen Oligarchen gehörte. "Wir arbeiten mit unseren Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um Durchsuchungen auf diesen Yachten durchzuführen, um sicherzustellen, dass wir die Befugnis haben und vor Gericht gehen, sie beschlagnahmen und dann den Erlös einbehalten können", so Monaco. Laut der stellvertretenden Generalstaatsanwältin wäre das juwelenbesetzte Ei Millionen Dollar wert – sollte es echt sein.

Die USA und ihre Verbündeten haben als Teil der "KleptoCapture"-Initiative des US-Justizministeriums und einer multinationalen Taskforce namens Repo seit März sanktionierte russische Vermögenswerte im Wert von mehreren Milliarden Dollar beschlagnahmt. Monaco unterstütze die Idee, dass die Gewinne aus beschlagnahmten Vermögenswerten verwirkt werden sollten, möglicherweise um in die Ukraine zurückgeführt zu werden. Der Kongress sei dazu ermächtigt worden.

Was sind Fabergé-Eier?

Fabergé-Eier sind zu einem Synonym für Opulenz und Luxus geworden. 1885 war der junge Juwelier Peter Carl Fabergé von Zar Alexander III. von Russland beauftragt worden, eines als Geschenk für seine Frau Maria herzustellen. Fabergé schuf lediglich 52 Eier für die kaiserliche Familie. 46 davon sind in Sammlungen oder Museen aufbewahrt, sechs Stück gelten als verschollen.

Weil sie so selten sind, ist der Wert der Eier nur schwer zu beziffern. Das teuerste Fabergé-Ei, das jemals bei einer Auktion angeboten wurde, wurde 2007 bei Christie's in London für umgerechnet rund 12,5 Millionen Euro versteigert.