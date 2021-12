Ferien in NRW 2021, 2022 und 2023: Alle Termine

Hier finden Sie alle Termine für die Ferien in NRW im Schuljahr 2021 / 2022 und im Schuljahr 2022 / 2023. Wann sind Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien und Pfingstferien?

In Nordrhein-Westfalen haben die Schülerinnen und Schüler im Sommer, im Herbst, zu Weihnachten, zu Ostern und in der Regel auch zu Pfingsten Schulferien. Wann sind die Termine der Ferien in NRW in den Schuljahren 2021 / 2022 und 2022 / 2023? Wie lange gehen sie? Und wie viele bewegliche Ferientage gibt es? Hier finden Sie alle Infos .

Welche Ferien gibt es in Nordrhein-Westfalen?

Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Ferien und die jeweilige Dauer in NRW:

Sommerferien : sechs Wochen

sechs Wochen Herbstferien : zwei Wochen

zwei Wochen Weihnachtsferien : zwei Wochen

zwei Wochen Osterferien : zwei Wochen

zwei Wochen Pfingstferien: in der Regel nur am Dienstag nach Pfingsten

Die Termine für diese Ferien schwanken jedes Jahr ein wenig. Hier folgen die Angaben für das aktuelle und für das kommende Schuljahr in Nordrhein-Westfalen.

Ferien in NRW 2021 und 2022

Sommerferien in NRW 2021: 5.7. bis 17.8.2021

Herbstferien in NRW 2021: 11.10. bis 23.10.2021

Weihnachtsferien in NRW 2021 / 2022: 24.12.2021 bis 8.1.2022

Osterferien in NRW 2022: 11.4. bis 23.4.2022

Pfingstferien in NRW 2022: keine

Ferien in NRW 2022 und 2023

Sommerferien in NRW 2022: 27.6. bis 9.8.2022

Herbstferien in NRW 2022: 4.10. bis 15.10.2022

Weihnachtsferien in NRW 2022 / 2023: 23.12.2022 bis 6.1.2023

Osterferien in NRW 2023: 3.4. bis 15.4.2023

Pfingstferien in NRW 2023: 30.5.2023

Bewegliche Ferientage in NRW - zum Beispiel an Karneval

Neben den Ferien-Terminen für ganz Nordrhein-Westfalen können die Schulen auch bewegliche Ferientage festlegen. In den Schuljahren 2021 / 2022 und 2022 / 2023 stehen jeweils drei Tage zur Verfügung.

Alle Schulen einer Kommune sollen sich am besten auf gemeinsame Termine einigen. Laut Kultusministerium soll mindestens einer der beweglichen Ferientage mit Festen vor Ort zusammenfallen - zum Beispiel mit Karneval. Richtige Ferien zu Karneval oder Frühlingsferien gibt es in NRW allerdings nicht.

Die Termine für die beweglichen Ferientage müssen spätestens acht Wochen vor Beginn der Sommerferien des Schuljahres feststehen. Die Schulleitung muss Schüler, Eltern und die Aufsichtsbehörde darüber informieren.

Schulferien in NRW: Planung der Sommerferien im Kalender

Die Rahmenbedingungen für die Ferien haben die Bundesländer gemeinsam festgelegt. Demnach sollen die Schulferien 75 Werktage betragen, wobei auch zwölf Samstage eingerechnet sind.

Die Termine für Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien und Pfingstferien kann NRW unabhängig von den anderen Bundesländern festglegen. Die Termine für die Sommerferien plant hingegen die Kultusministerkonferenz für die Länder.

Der Grund dafür: Die Sommerferien sollen zwar in allen Bundesländern irgendwann zwischen dem 20. Juni und dem 15. September für sechs Wochen stattfinden, allerdings nicht überall gleichzeitig, sondern gestaffelt. Damit soll Chaos im Reiseverkehr vermieden und der Tourismus gestärkt werden.

Ausnahmen kann es für landwirtschaftliche Fachschulen geben: Wie das Kultusministerium in NRW angibt, ist es dort möglich, den Zeitraum der Sommerferien den Bedürfnissen der Landwirtschaft anzupassen. (sge)

