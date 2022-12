Superbloom 2023: Erste Acts bekanntgegeben

Im kommenden Jahr findet zum zweiten Mal das Superbloom-Festival im Münchner Olympia Park und Olympiastadion statt. Jetzt wurden die ersten Acts bestätigt.

Nachdem das Superbloom-Festival in diesem Jahr in München Premiere gefeiert hat, soll es im kommenden Jahr in die nächste Runde gehen. Jetzt wurden bereits die ersten Acts für das Festival im Olympiapark und im Olympiastadion im September bekanntgegeben. Mit dabei sind unter anderem Ellie Goulding, Marteria und Image Dragons.

Superbloom 2023 Lineup: Erste Acts bestätigt

Auf der Homepage des Superbloom-Festivals sind die ersten 16 bestätigten Acts für das kommende Jahr aufgeführt. Diese Künstlerinnen und Künstler sind dabei:

Aurora

Badmómzjay

Cat Burns

Ellie Goulding

Ennio

Giant Rooks

Imagine Dragons

Lost Frequencies

Marteria

Martin Garrix

Ofenbach

Öwnboss

Paula Hartmann

Ski Aggu

Years & Years

Zara Larsson

Superbloom 2023: Tickets bereits im Vorverkauf

Zwei-Tagestickets für das Superbloom-Festival am 2. und 3. September sind bereits im Vorverkauf. Für Kinder von sechs bis 15 Jahre stehen aktuell kostenlose Eintrittskarten zur Verfügung. Für alle 16- und 17-Jährigen gibt es Tickets für 119 Euro, für alle anderen kosten die Karten 199 Euro.

Superbloom: So war das Festival 2022

In diesem Jahr fand das Superbloom-Festival zum ersten Mal statt. Zu dem ausverkauften Event kamen pro Tag 50.000 Besucherinnen und Besucher nach München. Während Weltstars wie Megan Thee Stallion, Macklemore und Calvin Harris im Olympiastadion auftraten, wurden auf anderen Stages Experimente durchgeführt, über die Zukunft diskutiert oder Yoga praktiziert. Eigentlich sollte das Superbloom bereits 2021 stattfinden, doch das Festival fiel der Pandemie zum Opfer.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch