Oberhaupt von TV-Kultfamilie: Fred Fussbroich ist tot

TV-Urgestein Fred Fussbroich ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Der Star des Reality-TV wurde durch die Dokumentarfilmreihe "Die Fussbroichs" bekannt.

Er war das Oberhaupt der TV-Kultfamilie "Die Fussbroichs": Nun ist Fred Fussbroich gestorben. Der Star aus dem Reality-TV starb am Dienstagmorgen nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren. Das vermeldete zunächst der Kölner Express. Via Facebook folgte die Bestätigung durch seinen Sohn Frank Fussbroich.

Fred Fussbroich ist tot: Gesicht der Dokumentarfilmreihe "Die Fussbroichs"

Fred Fussbroich war von 1989 bis 2021 das Gesicht der Dokumentarfilmreihe "Die Fussbroichs". In der Sendung wurde die Kölner Arbeiterfamilie in ihrem Alltag begleitet. Sie stellte die Geburtsstunde des Reality-TV dar.Fussbroich hinterlässt seine Frau Annemie und Sohn Frank.

Friedrich Fussbroich, so lautete sein bürgerlicher Name, hatte seit einigen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er soll an Diabetis und einer Lungenkrankheit gelitten haben. Anfang 2020 erkrankte er an Corona.

Tod von Fred Fussbroich: Trauer um den Reality-TV-Star

In den Social-Media-Kanälen fanden sich zahlreiche Kondolenzschreiben zum Tod von Fred Fussbroich. Sohn Frank Fussbroich, der selbst ins TV-Geschäft einstieg und zuletzt am Dschungelcamp 2021 teilgenommen hatte, teilte einige der Posts.

«Reality-Urgestein» Frank Fussbroich und Ehefrau Elke bei der Goldene-Sonne-Gala 2019 in Kalkar. Foto: Revierfoto, dpa (Archivbild)

So auch den von Schauspieler Sascha Mahlberg: "Wir sind sehr traurig. Es gibt Zeiten um zu feiern und um zu lachen. Und dann gibt es leider auch die Zeit um zu trauern. Und diese Zeit ist nun gekommen. Unser aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl für diesen schweren Verlust. Möge euch die Erinnerung an die gemeinsame Zeit etwas Trost spenden. In Gedanken sind wir bei euch."