Jan Böhmermann und Sandmännchen gewinnen Grimme-Preis

Moderator und Satiriker Jan Böhmermann hat seinen nächsten Grimme-Preis erhalten. Auch das Sandmännchen räumte eine Trophäe ab.

71 Produktionen und Einzelleistungen waren für den renommierten Grimme-Preis nominiert. Bekommen hat die begehrte Trophäe aber erneut Jan Böhmermann. Der bereits mit vielen Auszeichnungen dekorierte Moderator erhält die begehrte Auszeichnung für Qualitätsfernsehen in diesem Jahr zusammen mit seinem Team für seine Sendung " ZDF Magazin Royale". In der Show werden Satire und Comedy mit investigativer Recherche kombiniert – für Böhmermann bedeutete sie einst den Sprung vom Spartensender ZDFneo ins ZDF-Hauptprogramm. Das gab das Grimme-Institut gibt am Dienstag in Köln bekannt.

Jan Böhmermann erhält für "ZDF Magazin Royale" Grimme-Preis

"Eigene Rechercheleistungen und für ein größeres Publikum satirisch aufbereitete Informationen, die sonst nur ein Fachpublikum erreicht hätten, sind zum Markenzeichen des 'ZDF Magazin Royale' geworden", begründete die Jury die Entscheidung. Das Themenspektrum sei "beeindruckend" – vom Angriff Russlands auf die Ukraine über das Klima bis zum deutschen Schlager. "Jan Böhmermann macht daraus Unterhaltung mit Informationswert – oder Information mit Unterhaltungswert, ganz wie man will."

Für Böhmermann ist es nach Angaben des Grimme-Instituts bereits der sechste Grimme-Preis in seiner Karriere. Zudem erhielt der 42-Jährige einmal die sogenannte besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV), des Preisstifters.

Auch Sandmännchen gewinnt Grimme-Preis

Zum ersten Mal zählt auch der Kinder-Klassiker "Unser Sandmännchen" zu den Grimme-Preisträgern. Die Auszeichnung geht an Stefan Schomerus (Buch/Regie) sowie Tine Kluth (Animation) für eine RBB-Produktion, die im Juni 2022 zum ersten Mal im Kinderkanal (KiKA) ausgestrahlt worden sei. Der Sandmännchen-Film behandelt ein sogenanntes Recycling-Fahrzeug –aus gebrauchten und defekten Dingen entsteht darin auf Knopfdruck etwas Neues.

Am Dienstag wurden insgesamt 16 Grimme-Preise und drei Sonderpreise bekanntgegeben. Verliehen wird der Grimme-Preis offiziell bei einer Gala am 21. April in Marl. Unter den Nominierten waren auch das Moderatoren-Duo Joko und Klaas, der Satiriker Jan Böhmermann, die ZDF-Kriegsreporterin Katrin Eigendorf sowie viele hochwertige Serien, Filme und Dokumentationen.

Grimme-Preis wird seit 1964 verliehen

Der Grimme-Preis wird seit 1964 jählich verliehen. Er ist nicht mit Geld verbunden, gilt aber als hochrenommiert. Der Preis soll Fernsehsendungen und -leistungen auszeichnen, "die für die Programmpraxis vorbildlich und modellhaft sind", wie es heißt. Preisstifter ist der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV). (mit dpa)