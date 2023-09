Gruppenvergewaltigung in Italien: Polizei nimmt neun Jugendliche fest

Ende August wurden zwei Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren in Italien von einer Jugendbande vergewaltigt. Die Polizei hat nun neun Tatverdächtige festgenommen.

Diese Tat sorgte für viel Aufsehen in Italien: Ende August wurden zwei Mädchen in einem Sportzentrum vergewaltigt. Die beiden Minderjährigen im Alter von zehn und zwölf Jahren fielen in Caivano nahe Neapel einer Jugendbande zum Opfer.

Neun Jugendliche sollen Vergewaltigung in Italien gefilmt haben

Nun hat die Polizei neun tatverdächtige Jugendliche festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft von Neapel am Dienstag mitteilte, soll es sich um sieben Minderjährige und zwei Erwachsene handeln.

Den neun mutmaßlichen Tätern wird vorgeworfen, die beiden Mädchen in ein verlassenes Sportzentrum gelockt zu haben. Dort sollen sie sie vergewaltigt und die Tat mit ihren Handys gefilmt haben. Verschiedene italienischen Medien berichten, dass das Vergehen sogar über einen Live-Videoanruf verbreitet wurde.

Gruppenvergewaltigung in Italien: Caivano gilt als sozialer Brennpunkt

Das Sportzentrum liegt in dem berüchtigten Stadtteil Parco Verde von Caivano – eine Stadt, die generell als sozialer Brennpunkt und Hochburg organisierter Verbrechen in Italien gilt.

Bei der Vergewaltigung Ende August soll es nicht um das erste Verbrechen der Tatverdächtigen handeln. Sie sollen die Mädchen schon vorher an anderen Orten missbraucht haben.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von einer "unmenschlichen Tat" und kündigte ein hartes Vorgehen gegen die Täter an. (mit dpa)