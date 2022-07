Harter Brocken - Die Fälscherin in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigte gestern am 16.7.22 den Film "Harter Brocken - Die Fälscherin". Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Kriminell gute Unterhaltung im Ersten: In der ARD läuft heute "Harter Brocken - Die Fälscherin". Wir sagen Ihnen in diesem Text, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob Sie den Film auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anschauen können.

"Harter Brocken - Die Fälscherin": TV-Termin in der ARD und Wiederholung als Stream

"Harter Brocken - Die Fälscherin" war am Samstag, 16. Juli 2022, in der ARD zu sehen. Los ging es um 20.15 Uhr. Die Folge hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden und steht auch als kostenloser Stream in der Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht's im ARD-Film "Harter Brocken - Die Fälscherin"

Es ist das entsetzliche Ende einer Einbruchstour: Am Dach eines Ferienhauses baumelt der tote Körper eines Einbrechers. Die Aufregung in St. Andreasberg ist groß. Was sind die Hintergründe? Das will Dorfpolizist Frank Koops herausfinden. Bei seinen Ermittlungen bekommt er ungefragt Hilfe von der Ministerialbeamtin Kramer, die aus der Landeshauptstadt geschickt wird. Sie hat gleichzeitig den Auftrag, in der Polizeistation mal nach dem Rechten zu sehen.

Schnell findet Koops heraus, dass es sich bei der Hausbesitzerin um die Kunstfälscherin Anna Sorenko handelt, nach der gefahndet wird. Sie ist vor einiger Zeit untergetaucht - um ein weltberühmtes Kunstwerk vor der kalabrischen Mafia zu verstecken. Als der legendäre Don Moretti davon Wind bekommt, reist er höchstpersönlich in den Harz, um sich das Kunstwerk zurückzuerobern.

Koops bleibt bei alledem nüchtern. Weder beeindruckt ihn die Kaltblütigkeit, mit der die Verbrecher vorgehen, noch lässt er sich vom Charme der Kunstfälscherin einwickeln. Doch gelingt es ihm tatsächlich, Licht ins Dunkel zu bringen?

Darsteller: Die Besetzung und Schauspieler in "Harter Brocken - Die Fälscherin"

Frank Koops - Aljoscha Stadelmann

- Heiner Kelzenberg - Moritz Führmann

- Mette Vogt - Anna Fischer

Susanne Kramer - Nadja Bobyleva

- Anna Sorenko - Katharina Heyer

- Don Andrea Moretti - Anatole Taubman

- Gabriele Neri - Emilio de Marchi

- Emilio de Marchi Simone Coppola - Stefano Cassetti

Frau Burkhardt - Heide Simon

Jan Sommer - Christian Ahlers

- Paula Westermann - Alexandra Gottschlich

"Harter Brocken - Die Fälscherin" als Wiederholung im Stream in der ARD-Mediathek

Haben wir Ihr Interesse an "Harter Brocken - Die Fälscherin" geweckt? Prima! Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

