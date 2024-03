Helene Fischer kassiert Seitenhieb - weil Lieder von Dieter Bohlen "wie geisteskrank" laufen

Schlager-Star Helene Fischer gehört zu den erfolgreichsten Musikern in Deutschland. Von Dieter Bohlen gab es nun aber trotzdem einen Seitenhieb.

Dieter Bohlen ist im Showgeschäft ein alter Hase. Mit seiner früheren Combo Modern Talking (und Thomas Anders) holte der Norddeutsche unzählige "Goldene Schallplatten" und dessen Musik - wenngleich manches Mal durch den Kakao gezogen - erfreut sich weltweit offenbar nach wie vor einer großen Beliebtheit.

Mit seinen nunmehr 70 Jahren denkt der Musikproduzent wohl nicht wirklich ans Zurücklehnen. Neben seiner Musiktätigkeit ist der gebürtige Niedersachse bei " Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) als Chefjuror tätig - und auch sonst gibt Bohlen gerne mal Interviews.

Dieter Bohlen: Viermal so viele Stre ams wie Helene Fischer?

Nun hat der Singer und Songwriter bei RTL Exclusiv Weekend über die Musik gesprochen, anlässlich seines 70. Geburtstags. Gegenüber dem Privatsender schwärmt Bohlen mitunter über die erfolgreichsten Hits seiner Laufbahn: „Cheri Cheri Lady“ und „Brother Louie“. „Die haben beide eine viertel Milliarde Streams und die laufen wie geisteskrank“, resümiert der 70-Jährige in dem Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig.

Dabei ließ er sich auch zu einem kleinen Seitenhieb gegen Helene Fischer hinreißen: Denn der wohl bekannteste Einwohner von Tötensen (südlich von Hamburg) hat nicht nur in der deutschen Heimat Erfolg: "In der Woche zum Beispiel, wo Helene auf eins gegangen ist, mit ‚Atemlos‘ zusammen mit Shirin David, habe ich, glaube ich, viermal so viele Streams gehabt wie sie", führt Dieter Bohlen in dem RTL-Magazin (ca. ab Minute 6:00) aus.

Bohlen schwärmt von zwei Songs: "Streams weltweit und nicht nur in Deutschland"

Die Frage, warum er es dann nicht hierzulande auf Platz eins der Charts schaffte, beantwortete sich der schillernde TV-Entertainer gleich selbst: „Weil meine Streams natürlich weltweit sind und nicht nur in Deutschland“. Alle weiteren seiner Stücke hätte sich der Familienvater laut eigener Aussage übrigens "schenken können".

Und wie fühlt sich der "Pop-Titan", nachdem er in ein neues Lebensjahrzehnt getreten ist? "So wie jung, nur in besser", lässt der umtriebige Senior wissen. Geht es nach den Genen, könnten dem früheren Modern-Talking-Star noch einige Jahre bevorstehen: Bohlens Mutter steuert laut Sohnemann Dieter auf die 90 zu, sein Vater wird den Angaben zufolge 96.

