Wanderer (30) will verlorenes Handy holen und stürzt in den Tod

Weil er ein heruntergefallenes Handy holen wollte, stürzte ein 30-jähriger Wanderer in den italienischen Alpen in den Tod. Seine Freundin war bei dem Unfall dabei.

Ein 30-jähriger Italiener starb am Samstag in den italienischen Alpen. Er stürzte über hundert Meter bergab bei dem Versuch, das verlorene Handy seiner Freundin zu holen. Der Mann war gemeinsam mit ihr an der Gesteinsformation Altar Knotto in den Vizentiner Alpen der norditalienischen Region Venetien wandern gewesen.

Italienische Alpen: Wanderer will Handy holen und stürzt ab

Wie die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtet, hatten der 30-Jährige und seine Freundin die Wanderung in den sozialen Medien dokumentiert. Der Freundin des 30-Jährigen war dabei ihr Handy aus der Hand gefallen, als sie ein Foto machen wollte. Der Mann versuchte, das Handy zu erreichen, rutschte aus und fiel in die Tiefe.

Seine Freundin alarmierte den Notruf. Mithilfe eines Feuerwehrhubschraubers wurde die Leiche des 30-Jährigen geborgen. Die Polizei soll jetzt den Unfallhergang ermitteln.