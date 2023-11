Blaue Lagune geschlossen: Droht ein Vulkanausbruch in Island?

Auf der Reykjanes-Halbinsel in Island bebt die Erde. In den vergangenen Jahren haben Erdbeben gleich dreimal Vulkanausbrüche angekündigt. Deshalb wurde nun die Blaue Lagune geschlossen.

Die Erde bebt immer wieder in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Auch nach fast zwei Wochen kommt die unterirdische Aktivität in dem Vulkangebiet nicht zur Ruhe. Am Montag teilte die isländische Wetterbehörde Vedurstofa mit, dass es innerhalb von nur 24 Stunden etwa 1300 Erdbeben auf der Reykjanes-Halbinsel gegeben habe. Das kräftigste davon sei rund drei Kilometer nordöstlich des Berges Thorbjörn aufgetreten. Auch in der Nacht zum Donnerstag gab es wieder Hunderte Bebend in dem Gebiet – darunter mehrere mit einer Stärke jenseits von 4,0 und einem, das an die Stärke 5,0 heranreichte.

Um sieben Zentimeter habe sich die Erde an einer Messstelle an dem Berg bislang angehoben, so die Behörde Anfang der Woche. Der unterirdische Magmazufluss sei deutlich größer als bei vorherigen Ereignissen dieser Art. Doch wie der Rundfunksender RÚV berichtete, gab es bislang keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass das Magma näher an die Erdoberfläche gelangt. Der Sender begann aber trotzdem, die Lage am Thorbjörn mit einem Livestream zu verfolgen.

Wegen Erdbeben und möglichem Vulkanausbruch: Blaue Lagune geschlossen

Inzwischen wurde die Blaue Lagune, eine der größten Touristenattraktionen Islands, vorübergehend geschlossen. Das Geothermalbad südwestlich von Reykjavik bleibt zunächst für eine Woche bis zum Donnerstag kommender Woche dicht. Ein Hauptgrund für den Beschluss sei die anhaltende Belastung für die Mitarbeiter, wie die Betreiber auf der Webseite des populären Freibads mit seinem besonderen weiß-blauen Wasser mitteilten. Man werde die seismische Aktivität in den kommenden Tagen genau beobachten und die Lage entsprechend neu einschätzen.

Erdbeben haben in Island in den vergangenen Jahren Vulkanausbruch angekündigt

In den vergangenen drei Jahren haben Erdbebenserien auf der Reykjanes-Halbinsel gleich dreimal Vulkanausbrüche angekündigt. Zuletzt gab es dort im Juli eine mehrwöchige Eruption. Eine größere Gefahr für besiedelte Gebiete bestand nicht. Doch nun wurde mit Sorge auf ein Geothermiekraftwerk in der Region geblickt. Direkt daneben liegt die Blaue Lagune, ein vor allem bei Touristen beliebtes Thermalbad.

Für den Ort Grindavík, wenige Kilometer weiter südlich, wurde bereits ein Evakuierungsplan ausgearbeitet. Dieser trete allerdings nur in Kraft, wenn Menschen in Gefahr seien, sagte der Leiter des isländischen Zivilschutzes, Vídir Reynisson, am Montag auf einer Pressekonferenz.

Möglicher Vulkanausbruch in Island: Auswärtiges Amt warnt wegen seismischer Aktivität

Das Auswärtige Amt hat bereits eine Warnung wegen seismischer Aktivität in Island veröffentlicht. "Ein vulkanischer Ausbruch ist dort nicht auszuschließen", heißt es. Das isländische Department of Civil Protection and Emergency Management sende Textnachrichten zur Warnung an alle in der betroffenen Region eingeschalteten Mobiltelefone. Auch der isländische Wetterdienst informiere über die Lage. (mit dpa)