Unwetter in Italien drohen: Das müssen Urlauber wissen

In Italien drohen wieder Unwetter. Wo Urlauber besonders aufpassen müssen und was es zu beachten gibt, lesen Sie in diesem Artikel.

Nachdem in Italien in den vergangenen Wochen eine extreme Dürre herrschte, die sich auch stark auf den Wasserpegel des Gardasees auswirkte, kommt es in dem Land derzeit zu starken Regenfällen. In der Region Emilia-Romagna kam Anfang des Monats es bereits zu derartigen Überschwemmungen, dass Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden mussten.

Und auch in den kommenden Tagen hören der Regen und die Unwetter in Italien nicht auf. Worauf Urlauber achten müssen, lesen Sie in diesem Artikel.

Das Wichtigste in Kürze:

Nach starker Dürre kommt es nun zu starken Unwettern in Italien .

. Für die Region Emilia-Romagna sprach der Zivilschutz für Dienstag die höchste Warnstufe für Überschwemmungen und Erdrutsche aus.

und Erdrutsche aus. Örtlich kann es dort zu Schulschließungen kommen. Unnötige Reisen sollen nicht unternommen werden.

Mancherorts sind Straßen bereits gesperrt.

Unwetter in Italien: Region um Bologna betroffen

Für die Region Emilia-Romagna verhängte der Zivilschutz für Dienstag die höchste Warnstufe für Überschwemmungen und Erdrutsche. In der Region befinden sich unter anderem die beliebten Touristenorte Bologna, Modena, Parma und auch Ravenna.

In einigen der Regionen wurden die Bewohnerinnen und Bewohner dazu angehalten, unnötige Reisen nicht anzutreten und möglichst von zu Hause aus zu arbeiten sofern möglich. Örtlich können die Bürgermeister zudem entscheiden, ob die Schulen ihrer Gemeinden geschlossen bleiben.

Touristinnen und Touristen, die sich bereits in der betroffenen Region aufhalten, sollen sich möglichst an die örtlichen Vorgaben des italienischen Zivilschutzes halten und auf Ausflüge oder andere Aktivitäten, die draußen stattfinden, an diesem Tag verzichten.

Unwetter in Italien: Wieder Wetterextreme in Italien

In Italien kam es in diesem Jahr bereits immer wieder zu Wetterextremen. Erst kürzlich gab es eine Dürre, die den Pegelstand vieler Flüsse und Seen - wie des Pos und des Gardasees - senkte. Anfang des Jahres kam es zu Überschwemmungen im beliebten Reiseziel Venedig.