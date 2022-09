Kino-Legende Jean-Luc Godard ist tot

Der französische Regisseur und Drehbuchautor Jean-Luc Godard ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Er stellte einen der einflussreichsten Vertreter des französischen Kinos dar.

Jean-Luc Godard ist tot. Der französische Regisseur und Drehbuchautor ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Medien in Frankreich, unter anderem die Zeitung Libération. Godard wird der Stilrichtung Nouvelle Vague zugeordnet. Einer Strömung des französischen Kinos, welche die Kinolandschaft in den späten 1950er-Jahren und darüber hinaus prägte und weltweiten Einfluss genoss.

Jean-Luc Godard ist tot – ein Oscar für das Lebenswerk

Godard stellte einen der einflussreichsten Vertreter der Kinos in Frankreich dar. Er prägte mit Filmen wie "Die Verachtung", "Außer Atem" und "Elf Uhr nachts" das Kino der 60er-Jahre. In seiner Schaffenszeit zeigte sich der Franzose für mehr als 40 Spielfilme verantwortlich.

Es kommen experimentelle Dokumentarfilme, zahlreiche Kurzfilme und Musikvideos und Essayfilme hinzu, welche als hochintellektuell gelten. Im Jahr 2010 wurde Godard für sein Lebenswerk mit einem Oscar geehrt.

Karriere von Godard: "Opération Béton" als Startschuss

Godard wurde im Dezember 1930 in Paris geboren, wuchs aber zunächst nicht in der französischen Hauptstadt auf. Stattdessen lebte er mit drei Geschwistern in der Heimat seines Vaters, einem Augenarzt aus der Schweiz. Im Jahr 1943 zog die Familie zurück nach Frankreic. Godard galt nicht als guter Schüler und schaffte das Abitur erst im dritten Anlauf.

Er nahm ein Studium an der Sorbonne auf, verbrachte seine Zeit aber lieber in Intellektuellenzirkeln und Filmkreisen von Paris. Im Jahr 1954 drehte Godard dann mit der Dokumentation eines gigantischen Staudammprojekts seinen ersten Film. "Opération Béton" sollte den Startschuss für eine außergewöhnliche Kino-Karriere darstellen.

Die Werke von Godard zeichneten sich in der Folge mit ihrem gesellschaftskritischen Charakter und einer innovativen Herangehensweise aus. Bis zu seinem Tod war der Regisseur und Drehbuchautor filmisch tätig. In seinem Privatleben war er zweimal verheiratet – von 1961 bis 1965 mit Anna Karina und von 1967 bis 1979 mit Anne Wiazemsky. Beide spielten in Filmen von Godard mit. Wiazemsky verstarb 2017, Karina im Jahr 2019.