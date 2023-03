Elfjähriges Mädchen aus Kiel vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Ein elfjähriges Mädchen aus Kiel ist seit Freitag verschwunden. Die Polizei geht aktuell nicht davon aus, dass ihr Verschwinden mit einer Straftat zusammenhängt.

Seit Freitag wird ein elfjähriges Mädchen aus Kiel vermisst. Nachdem alle Suchmaßnahmen der Polizei bislang erfolglos verliefen, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Unterstützung.

Die Elfjährige wurde zuletzt am Freitagmittag im Kieler Stadtteil Hassee gesehen. An möglichen Aufenthaltsorten in der Innenstadt, dem Ostufer und Heikendorf oder Emkendorf wurde sie bislang nicht gefunden. Auch weitere Suchmaßnahmen verliefen nach Angaben der Polizei ohne Erfolg. Nach aktuellem Kenntnisstand gehen die Ermittler nicht davon aus, dass ihr Verschwinden mit einer Straftat zusammenhängt.

Elfjährige in Kiel vermisst: Polizei sucht öffentlich

Das vermisste Mädchen ist 1,40 Meter groß, schlank und hat schulterlange, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Daunenjacke, ein graues Oberteil und eine blaue Jeans. Auffällig dürfte sein, dass ihre Kleidung deutlich zu groß wirkt. Personen, die die Elfjährige gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zehn Vermisste aktuell in Augsburg und Schwaben

Auch in der Region Augsburg verschwinden immer wieder Menschen. Aktuell sucht die Polizei im Regierungsbezirk Schwaben öffentlich nach zehn Vermissten Personen. Allein aus dem vergangenen Jahr gibt es fünf öffentliche Vermisstenfahndungen.

