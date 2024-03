Amokalarm in Schule bei Berlin - Mann festgenommen

Speziell ausgebildete Einsatzkräfte durchsuchten die Schule. Ein bewaffneter Mann konnte schließlich festgenommen werden.

In einer Schule in Petershagen bei Berlin ist am Freitagmorgen ein Mann mit einem Messer und einer Waffe festgenommen worden. Das teilte die Polizei mit. Zuvor sei ein Amokalarm ausgelöst worden. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 7.15 Uhr zu der Schule gerufen, weil ein Mann mit einer Waffe die Schule betreten haben soll.

Speziell ausgebildete Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin das Schulgebäude und überwältigten den Mann. Er wurde laut dem Sprecher vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde eine Schusswaffe und ein Messer gefunden. Ob es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole oder eine scharfe Waffe handelt, ist bislang unklar.

Nach Angaben des Sprechers wurde der Mann bei der Festnahme verletzt. Auch ein Polizist habe sich dabei an der Hand verletzt. Weitere Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

Den Angaben zufolge befanden sich zu dem Zeitpunkt vor allem Lehrkräfte in der Schule. Ob und wie viele Schüler bereits im Gebäude waren, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sperrte die Schule ab.

(dpa)