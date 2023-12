HR beendet "Tatort" mit Broich und Koch

Nach 19 Folgen ist 2024 Schluss für das aktuelle Frankfurter "Tatort"-Team. Auch künftig will der Hessische Rundfunk aber am Main ermitteln lassen. Details sollen schon bald verkündet werden.

Die Dreharbeiten für den letzten Frankfurter "Tatort" mit dem Ermittler-Team Janneke und Brix - Margarita Broich und Wolfram Koch - sind abgeschlossen. Nach fast zehn Jahren und 19 Fällen verabschieden sich Broich (63) und Koch (61) gemeinsam von Frankfurt und dem Publikum, wie der ARD-Sender Hessischer Rundfunk (HR) mitteilte. Die letzte Episode soll in der zweiten Häfte 2024 zu sehen sein.

Wer beim Frankfurter "Tatort" folgt, entscheide sich Anfang 2024, erklärte der HR. Sicher sei, dass weiter in der Mainmetropole und Umgebung ermittelt werde.

"Wir danken Margarita Broich und Wolfram Koch für eine wunderbare gemeinsame Zeit, in der sie den Frankfurter 'Tatort' geprägt haben. Die Dreharbeiten mit ihnen fühlten sich immer so an, als wäre Familie zusammengekommen", erklärte Filmproduzent Jörg Himstedt.

Bei ihrem letzten Fall mit dem Titel "Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n" geht es um Tristan Grünfels (Matthias Brandt), einen Psychologen und Opferbetreuer für die Frankfurter Polizei, der immer wieder Aussetzer habe und Selbstgespräche führe. Als er eines Morgens zu seiner Praxis aufbricht, erschlägt er eine Ordnungsbeamtin.

Durch ein Missverständnis wird ausgerechnet Grünfels Opferberater der Angehörigen - und begleitet Janneke und Brix so bei den Mordermittlungen. Ausgestrahlt wird die "Tatort"-Folge voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024. Sie ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks im Auftrag der ARD Degeto.

Andere Projekt und die Familie warten

"Wolfram und ich kannten uns schon viele Jahre vom Theater, und die Dreharbeiten mit ihm beim Frankfurter 'Tatort' waren das reine Vergnügen", erklärte Broich. Jetzt sei es an der Zeit, Frankfurt auf Wiedersehen zu sagen, "denn wir wollen nochmal aufbrechen, andere Projekte, mehr Theater und für mich auch mehr Fotografie und etwas mehr Zeit für die Enkelkinder", so die Schauspielerin.

Koch ergänzte, eine "sehr schöne, jahrelange Reise" gehe zu Ende, während der die mutige Redaktion immer wieder sehr ungewöhnliche Filmprojekte durchgesetzt habe. "Jetzt geht es auf zu neuen Reisen - ich freue mich darauf!"

(dpa)