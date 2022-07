"La Strada" 2022 in Augsburg: Alles rund um Termin und Programm

"La Strada" 2022 findet wieder in Augsburg statt. Wissenswertes rum um Termine, Programm und Künstler gibt es hier.

Das internationale Künstlerfestival " La Strada" geht in eine neue Runde. Bei diesem Festival geht es darum, Straßenkunst direkt zu erleben. Bei verschiedenen Plätzen rund um die Augsburger Innenstadt, haben die Besucher die Möglichkeit Straßenkunst zu sehen. Akrobatische Künststücke, Jonglieren mit Hüten, Musik oder Experimente für Kinder und Erwachsene - das Programm hält viel bereit.

Möchten Sie gerne mehr zum Festival "La Strada" 2022 in Augsburg erfahren? Wann sind die Termine? Was gibt es für ein Programm? Welche Künstler sind vertreten? Wir haben die Informationen für Sie gesammelt.

"La Strada" 2022 in Augsburg: Termine

Das Festival, das sich um Straßenkunst dreht, findet von Freitag, dem 29. Juli bis einschließlich Sonntag, dem 31. Juli, in Augsburg statt. Das Programm wird an mehreren Orten innerhalb der Stadt veranstaltet. Beispielsweise am Kö-Park, am Fuggerplatz, am Martin-Luther Platz oder in der Bahnhofsstraße, erwarten Sie verschiedene Auftritte.

Möchten Sie sich gerne einen genaueren Eindruck über die Örtlichkeiten der Veranstaltung in der Augsburger Innenstadt verschaffen? Wir haben Ihnen hier den Stadtplan verlinkt.

Das ist das Programm von "La Strada" 2022

An drei Tagen bietet das Festival "La Strada" 2022 in Augsburg unterschiedliche Unterhaltungsmöglichkeiten. Hier gibt es eine Übersicht des Programms:

Freitag, 29. Juli 2022

17.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Duo un pie, Seilkünstler, Manzu-Brunnen

un pie, Seilkünstler, Manzu-Brunnen 17.00 Uhr bis 17.35 Uhr: Kababré Púpala Marionetten, Marionettentheater , Fuggerplatz

, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr: SAV Augsburg-Hochzoll , Sportakrobatik, Kö-Park

, Sportakrobatik, Kö-Park 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Mr. Dyvinetz, Comedy , Cyrrad, Martin-Luther-Platz

, Cyrrad, Martin-Luther-Platz 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Georg Viktor Emmanuel , Musik, Bahnhofsstraße

, Musik, 17.00 Uhr bis 17.20 Uhr: Detlef Winterberg , Comedy , Unter dem Bogen

, , Unter dem Bogen 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr: Blechsalat , Musik, Manzu-Brunnen

, Musik, Manzu-Brunnen 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr: Silea, Schlappseil , Comedy , Fuggerplatz

, , 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr: El Diabolero , Comedy , Diabolo , Kö-Park

, , , Kö-Park 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr: Surprise Effect, Comedy , Akrobatik , Breakdance, Improvisation, Martin-Luther-Platz

, , Breakdance, Improvisation, Martin-Luther-Platz 18.00 Uhr bis 18.25 Uhr: Maria Ines Guardia Arario, Handstand , Luftakrobatik , Bahnhofsstraße

Guardia Arario, , , 18.00 Uhr bis 18.40 Uhr: Rafael Sorryso, Comedy , Akrobatik , Hochrad , Unter dem Bogen

, , , Unter dem Bogen 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr: Hep Cat Club & Andi's Bluesorchester, Swing Tanzen und Schnupperkurs, Fuggerplatz

19.00 Uhr bis 19.45 Uhr: Claudio Mutazzi, Impro, Jonglage, Comedy , Kö-Park

, Kö-Park 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr: Compania Depaso, Luftartistik , Manzu-Brunnen

, Manzu-Brunnen 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr: SAV Augsburg-Hochzoll , Sportakrobatik, Martin-Luther-Platz

, Sportakrobatik, Martin-Luther-Platz 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr: Derecha Izquierda, Akrobatik , Chinese Pole, Bahnhofsstraße

, Chinese Pole, 19.00 Uhr bis 19.25 Uhr: Living Flags, Akrobatik , Unter dem Bogen

, Unter dem Bogen 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr: Duo on pie, Seilkünstler, Kö-Park

on pie, Seilkünstler, Kö-Park 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr: Der wunderbare Herr Mai , Comedy , Martin-Luther-Park

, , Martin-Luther-Park 20.00 Uhr bis 20.45 Uhr: Brunitus, Diabolo , Manzu-Brunnen

, Manzu-Brunnen 20.00 Uhr bis 20.40 Uhr: Ernest the Magnifico, Comedy , Bahnhofsstraße

, 20.00 Uhr bis 20.35 Uhr: Muy Moi, Comedy , Unter dem Bogen

, Unter dem Bogen 21.00 Uhr bis 21.45 Uhr: El Diabolero , Comedy , Diabolo , Unter dem Bogen

, , , Unter dem Bogen 21.00 Uhr bis 21.30 Uhr: Blechsalat , Musik, Fuggerplatz

, Musik, 21.00 Uhr bis 21.30 Uhr: Mr. Dyvinetz, Comedy , Cyrrad, Kö-Park

, Cyrrad, Kö-Park 21.00 Uhr bis 21.30 Uhr: Georg Viktor Emmanuel , Musik, Martin-Luther-Platz

, Musik, Martin-Luther-Platz 21.00 Uhr bis 21.25 Uhr: Maria Ines Guardia Arario, Handstand , Luftakrobatik , Bahnhofsstraße

Guardia Arario, , , 21.00 Uhr bis 21.45 Uhr: Claudio Mutazzi, Impro, Manzu-Brunnen

22.00 Uhr bis 22.45 Uhr: Murray Molloy , Entfesselung , Schwertschlucken , Unter dem Bogen

, , , Unter dem Bogen 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr: Silea, Schlappseil , Comedy , Fuggerplatz

, , 22.00 Uhr bis 22.45 Uhr: Surprise Effect, Comedy , Akrobatik , Breakdance, Improvisation, Kö-Park

, , Breakdance, Improvisation, Kö-Park 22.00 Uhr bis 22.40 Uhr: Rafael Sorryso, Comedy , Akrobatik , Hochrad , Martin-Luther-Platz

, , , Martin-Luther-Platz 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr: Derecha Izquierda, Akrobatik , Chinese Pole, Bahnhofsstraße

, Chinese Pole, 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr: Compania Depaso, Luftartistik , Manzu-Brunnen

Samstag, 30. Juli 2022

17.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Derecha Izquierda, Akrobatik , Chinese Pole, Bahnhofsstraße

, Chinese Pole, 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Blechsalat , Musik, Martin-Luther-Platz

, Musik, Martin-Luther-Platz 17.00 Uhr bis 17.35 Uhr: Muy Moi, Comedy , Kö-Park

, Kö-Park 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Georg Viktor Emmanuel , Musik, Fuggerplatz

, Musik, 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr: Surprise Effect, Comedy , Akrobatik , Breakdance, Improvisation, Unter dem Bogen

, , Breakdance, Improvisation, Unter dem Bogen 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Compania Depaso, Luftartistik , Manzu-Brunnen

, Manzu-Brunnen 18.00 Uhr bis 18.35 Uhr: Kamabré Púpala Marionetten, Marionettentheater , Fuggerplatz

, 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr: Claudio Mutazzi, Impro Jonglage, Comedy , Unter dem Bogen

, Unter dem Bogen 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr: Murray Molloy , Entfesselung , Schwertschlucken , Manzu-Brunnen

, , , Manzu-Brunnen 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr: Brunitus, Diabolo , Kö-Park

, Kö-Park 18.00 Uhr bis 18.20 Uhr: Detlef Winterberg , Comedy , Martin-Luther-Platz

, , Martin-Luther-Platz 18.00 Uhr bis 18.25 Uhr: Maria Ines Guardia Arario, Handstand , Luftakrobatik , Bahnhofsstraße

Guardia Arario, , , 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr: Der wunderbare Herr Mai , Comedy , Manzu-Brunnen

, , Manzu-Brunnen 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr: Mr Dyvinetz, Comedy , Unter dem Bogen

, Unter dem Bogen 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr: Silea, Schlappseil , Comedy , Fuggerplatz

, , 19.00 Uhr bis 19.25 Uhr: Living Flags, Akrobatik , Kö-Park

, Kö-Park 19.00 Uhr bis 19.40 Uhr: Ernest the Magnifico, Martin-Luther-Platz

19.00 Uhr bis 19.40 Uhr: Rafael Sorryso, Comedy , Akrobatik , Hochrad , Bahnhofsstraße

, , , 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr: Compania Depaso, Luftaristik, Manzu-Brunnen

20.00 Uhr bis 20.30 Uhr: Georg Viktor Emmanuel , Musik, Unter dem Bogen

, Musik, Unter dem Bogen 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr: Duo un pie, Seilkünstler, Fuggerplatz

un pie, Seilkünstler, 20.00 Uhr bis 20.20 Uhr: Detlef Winterberg , Comedy , Kö-Park

, , Kö-Park 20.00 Uhr bis 20.25 Uhr: Muy Moi, Comedy , Martin-Luther-Platz

, Martin-Luther-Platz 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr. Derecha Izquierda, Akrobatik , Chinese Pole, Bahnhofsstraße

, Chinese Pole, 21.00 Uhr bis 21.45 Uhr: Murray Molloy , Entfesselung , Schwertschlucken , Manzu-Brunnen

, , , Manzu-Brunnen 21.00 Uhr bis 21.45 Uhr: Brunitus, Diabolo , Unter dem Bogen

, Unter dem Bogen 21.00 Uhr bis 21.30 Uhr: Claudio Mutazzi, Impro, Comedy , Fuggerplatz

, 21.00 Uhr bis 21.30 Uhr: Blechsalat , Musik, Kö-Park

, Musik, Kö-Park 21.00 Uhr bis 21.35 Uhr: Kababré Púpala Marionetten, Marionettentheater , Martin-Luther-Platz

, Martin-Luther-Platz 21.00 Uhr bis 21.40 Uhr: Ernest the Magnifico, Comedy , Bahnhofsstraße

, 22.00 Uhr bis 22.25 Uhr: Living Flags, Akrobatik , Manzu-Brunnen

, Manzu-Brunnen 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr: Mr. Dyvinetz, Comedy , Cyrrad, Fuggerplatz

, Cyrrad, 22.00 Uhr bis 22.45 Uhr: El Diabolero , Comedy , Diabolo , Kö-Park

, , , Kö-Park 22.00 Uhr bis 22.45 Uhr: Surprise Effect, Comedy , Akrobatik , Martin-Luther-Platz

, , Martin-Luther-Platz 22.00 Uhr bis 22.20 Uhr: Detlef Winterberg , Comedy , Bahnhofsstraße

Sonntag, 31. Juli 2022

14.00 Uhr bis 14.45 Uhr: El Diabolero , Comedy , Diabolo , Rathausplatz

, , , 14.00 Uhr bis 14.25 Uhr: Maria Ines Guardia Arario, Handstand , Luftakrobatik , Bahnhofsstraße

Guardia Arario, , , 14.00 Uhr bis 14.35 Uhr: Kababré Púpala Marionetten, Marionettentheater , Martin-Luther-Platz

, Martin-Luther-Platz 14.00 Uhr bis 14.40 Uhr: Ernest the Magnifico, Comedy , Kö-Park

, Kö-Park 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr: Silea, Schlappseil , Comedy , Fuggerplatz

, , 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr: Der wunderbare Herr Mai , Comedy , Manzu-Brunnen

, , Manzu-Brunnen 15.00 Uhr bis 15.25 Uhr: Living Flags, Akrobatik , Rathausplatz

, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr: Hep Cat Club und Luka Vucinic am Piano, Swing-Tanz, Manzu-Brunnen

am Piano, Swing-Tanz, Manzu-Brunnen 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr: Blechsalat , Musik, Fuggerplatz

, Musik, 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr: Brunitus, Diabolo , Kö-Park

, Kö-Park 15.00 Uhr bis 15.20 Uhr: Detlef Winterberg , Comedy , Kö-Park

, , Kö-Park 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr: Derecha Izquierda, Akrobatik , Chinese Pole, Bahnhofsstraße

, Chinese Pole, 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr: Duo un pie, Seilkünstler, Rathausplatz

un pie, Seilkünstler, 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr: Murray Molloy , Entfesselung , Schwertschlucken , Fuggerplatz

, , , 16.00 Uhr bis 16.35 Uhr: Muy Moi, Comedy , Kö-Park

, Kö-Park 16.00 Uhr bis 16.40 Uhr: Rafael Sorryso, Comedy , Akrobatik , Hochrad ,Martin-Luther-Platz

, , ,Martin-Luther-Platz 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr: Claudio Mutazzi, Impro, Comedy , Bahnhofsstraße

, 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Mr. Dyvinetz, Comedy , Cyrrad, Rathausplatz

, Cyrrad, 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Compania Depaso, Luftaristik, Manzu-Brunnen

17.00 Uhr bis 17.45 Uhr: Surprise Effect, Comedy , Akrobatik , Fuggerplatz

, , 17.00 Uhr bis 17.35 Uhr: Kababré Púpala Marionetten, Marionettentheater , Kö-Park

, Kö-Park 17.00 Uhr bis 17.00 Uhr: Georg Viktor Emmanuel , Musik, Martin-Luther-Platz

, Musik, Martin-Luther-Platz 17.00 Uhr bis 17.25 Uhr: Maria Ines Guardia Arario, Handstand , Luftakrobatik , Bahnhofsstraße

Guardia Arario, , , 18.00 Uhr bis 18.40 Uhr: Ernest the Magnifico, Comedy , Bahnhofsstraße

, 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr: El Diabolero , Comedy , Diabolo , Manzu-Brunnen

, , , Manzu-Brunnen 18.00 Uhr bis 18.40 Uhr: Silea, Schlappseil , Comedy , Fuggerplatz

, , 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr: Blechseil, Musik, Kö-Park

18.00 Uhr bis 18.25 Uhr: Living Flags, Akrobatik , Martin-Luther-Platz

, Martin-Luther-Platz 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr: Brunitus, Diabolo , Bahnhofsstraße

, 19.00 Uhr bis 19.40 Uhr: Rafael Sorryso, Comedy , Akrobatik , Manzu-Brunnen

, , Manzu-Brunnen 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr: Duo un pie, Seilkünstler, Fuggerplatz

un pie, Seilkünstler, 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr: Der wunderbare Herr Mai , Comedy , Kö-Park

, , Kö-Park 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr: Murray Molloy , Entfesselung , Schwertschlucken , Martin-Luther-Platz

, , , Martin-Luther-Platz 19.00 Uhr bis 19.35 Uhr: Muy Moi, Comedy , Bahnhofsstraße

, 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr: Tom und Flo , Musik, Rathausplatz

Das sind die Künstler von "La Strada" 2022 in Augsburg

Sie möchten einen Überblick zu den Künstlern und Künstlerinnen von "La Strada" 2022 in Augsburg? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben eine Übersicht für Sie: