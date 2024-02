Leben im Ausland

vor 1 Min.

Mach's gut, Deutschland! Wenn Eltern mit Kindern auswandern

Plus Jedes Jahr wandern Hunderttausende Menschen aus Deutschland aus. Für viele geht damit ein Traum in Erfüllung. Aber wie gehen ihre Kinder damit um?

Von Philipp Schulte Artikel anhören Shape

Wenn Esther Filgut auf Mallorca Auto fährt, freut sie sich über den entspannten Verkehr. An diesem Tag – wie so oft scheint die Sonne – ist sie auf der Autobahn MA-19 in Richtung Palma unterwegs. Es geht vorbei am riesigen Flughafen, an Kiefern und Palmen, einer Windmühle und einem Einkaufszentrum. Am Horizont ragt der karge Puig de Galatzó in den blauen Himmel, tausend Meter hoch. Mallorca, das ist viel Landschaft, viel Kreisverkehr, wenig Ampeln. Dort, wo Esther Filgut herkommt, Frankfurt am Main, ist der Verkehr hektisch und anstrengend. Auf Mallorca hingegen, sagt sie, lebt es sich generell, nun ja, entspannter.

Filgut, 47, wechselt auf die Stadtautobahn Vía Cintura, die Palmas Zentrum umschließt wie Arme einen Körper. Hinten im Wagen sitzen zwei ihrer vier Kinder. Greta, 11, und Felix, 8, tragen blaue Shirts mit dem Emblem ihres Leichtathletik-Vereins Joan Capó Felanitx. Die Kinder werden gleich weitspringen, laufen, Ball werfen. Jetzt schauen sie noch ganz gelassen aus dem Fenster – Energiesparmodus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen