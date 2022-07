Anders als in Deutschland: In welchen Ländern fährt man links?

In Deutschland und vielen anderen Ländern gilt auf den Straßen Rechtsverkehr. Doch gerade außerhalb Europas wird oft links gefahren. Wir geben eine Übersicht.

Zum Glück gibt es nur zwei Seiten, mag vielen Menschen immer mal wieder durch den Kopf gehen. Denn so mancher strauchelt schon bei der Unterscheidung von links und rechts. Dann hilft manchmal nur der Blick auf die eigene Hand, denn links ist bekanntlich da, wo der Daumen rechts ist. Zumindest solange der Handrücken zu sehen ist.

Diese Eselsbrücke kann auch am Steuer eines Fahrzeugs helfen. Denn in dieser Lage die Seiten zu vertauschen, kann fatale Folgen haben. In Deutschland ist bekanntlich korrekt unterwegs, wer die rechte Spur wählt. In den allermeisten Ländern Europas herrscht Rechtsverkehr, was die Sache doch deutlich einfacher macht.

Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Und gerade auf anderen Kontinenten gilt nicht selten Linksverkehr, weshalb vor Auslandsreisen besser einmal überprüft werden sollte, auf welcher Seite das Fahrzeug zu Hause sein sollte. Wir bieten eine Übersicht über die Länder, die auf Linksverkehr schwören.

In welchen europäischen Ländern herrscht Linksverkehr?

Großbritannien (inkl. den Inseln Isle of Men, Jersey und Guernsey )

(inkl. den Inseln of Men, Jersey und ) Irland

Malta

Zypern

In welchen Ländern außerhalb Europas gilt Linksverkehr?

Hier ist die Sache schon komplizierter. Im Internet kursierende Listen, die dem ADAC zugeschrieben werden, nennen diese 59 Länder:

Anguilla

Antigua

Australien

Bahamas

Bangladesch

Barbados

Bermuda

Bhutan

Botswana

Brunei

Cayman-Inseln

Dominikanische Republik

Falkland-Inseln

Fidschi-Inseln

Gilbert-Inseln

Grenada

Guayana

Hongkong

Indien

Indonesien

Jamaika

Japan

Kenia

Lesotho

Mosambik

Namibia

Nepal

Neuseeland

Pakistan

Papua-Neuguinea

Salomon-Inseln

Sambia

Samoa

Sarawak

Seychellen

Simbabwe

Singapur

Somalia

Sri Lanka

St. Christopher /Nevis-Inseln

/Nevis-Inseln St. Lucia

St. Vincent

Südafrika

Surinam

Swasiland

Tansania

Thailand

Tonga-Inseln

Trinidad und Tobago

Der ADAC verweist in diesem Zusammenhang vor allem auf "ehemalige britische Kolonien und Commonwealth-Staaten in der Karibik, Afrika und Asien".

Weitergehende Recherchen fördern auch folgende Länder mit Linksverkehr zutage:

Bolivien (nur auf der als Todesstraße bekannten Yungas-Straße )

(nur auf der als Todesstraße bekannten ) Cook-Inseln

Demokratische Republik Timor-Leste ( Osttimor )

( ) Dominica

Eswatini

Jungferninseln (britisch)

(britisch) Jungferninseln (US-amerikanisch)

(US-amerikanisch) Kiribati

Kokosinseln (Keelinginseln)

Macau

Malawi

Malaysia

Malediven

Mauritius

Montserrat

Nauru

Niue

Pitcairn-Inseln

Tokelau

Turks- und Caicosinseln

Tuvalu

Uganda

Weihnachtsinsel

Worauf ist in Ländern mit Linksverkehr auf der Straße noch zu achten?

Der ADAC empfiehlt, gerade bei Mietwagen eher kleinere Formate auszuwählen, da Rechtsfahrer dazu neigen würden, im Linksverkehr zu weit links zu fahren und damit von der Straße abzukommen. Zudem sei daran zu denken, dass bei Fahrzeugen in Ländern mit Linksverkehr das Lenkrad auf der rechten Seite sei, der Schalthebel in der Mitte entsprechend mit der linken Hand bedient werden müsse. Daher rät der ADAC dazu, hier Mietwagen mit Automatik zu leihen.

Besondere Gefahrenquellen offenbaren sich im Linksverkehr bei Autos, die das Steuer auf der linken Seite haben. Hier müsse der Fahrer bei Überholmanövern besonders aufpassen, da er die Straße nicht einsehen könne, weil er außen sitzt. Zudem sei der rechte Außenspiegel nicht symmetrisch und stelle die Umgebung kleiner dar, als sie in Wirklichkeit ist. Daher empfiehlt der ADAC in solchen Fällen den häufigen Blick in den Rückspiegel.