Botswana will auch 10.000 Elefanten in den Hyde Park schicken

20.000 Elefanten will der Präsident von Botswana, Mokgweetsi Masisi, nach Deutschland schicken. Dazu hat er auch noch eine Bedingung: Die Tiere sollen nicht etwa in zoologischen Gärten eingesperrt werden, sondern genauso frei herumlaufen dürfen wie in ihrer Heimat. Ein Nein will Masisi nicht akzeptieren. Das "Geschenk" ist konkret an Bundesumweltministerin Steffi Lemke gerichtet. Grund für dieses kuriose Vorhaben ist, dass sie angekündigt hatte, Importe von Jagdtrophäen weiter einzuschränken.

Botswana will Elefanten in den Hyde Park schicken, "denn dorthin geht jeder"

Deutschland ist aber nicht das erste Land, dem der Präsident von Botswana ein solches Angebot gemacht hat. Bereits zuvor gab er bekannt, dass er auch 10.000 Elefanten nach Großbritannien schicken will, "damit die Briten versuchen können, mit ihnen zu leben". Der Umweltschutzminister von Botswana, Dumezweni Mthimkhulu, hatte auch direkt einen Tipp für die Unterbringung: den Londoner Hyde Park, "denn dorthin geht jeder". Das berichtet unter anderem Daily Mail.

In einem Interview mit dem Sender Sky News sagte der Präsident, er sei "angewidert, enttäuscht und beunruhigt", sollte ein Gesetz zur Eindämmung des Handels mit Jagdtrophäen aus Afrika in Großbritannien verabschiedet werden.

Botswana leide an Überpopulation von Elefanten

Die Regierung in Großbritannien versucht schon seit Langem, ein Anti-Jagdtrophäen-Gesetz zu verabschieden. Laut Politikern aus Botswana würde dieses Gesetz die Einnahmen aus der Safari-Jagd versiegen lassen. Und das würde den Schutz der Tierwelt, die Bemühungen zur Bekämpfung der Wilderei zur Rettung von Elefanten behindern und afrikanische Dorfbewohner verarmen lassen. Zudem gebe es bereits eine Überpopulation von Elefanten. Felder würden zerstört, Ernten vernichtet, Menschen totgetrampelt.