Verdi ruft Bodenpersonal der Lufthansa zu Warnstreik auf

Am Mittwoch kann es an deutschen Flughäfen zu großen Verzögerungen und Flugausfällen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat 20.000 Lufthansa-Beschäftigte zu einem Streik aufgerufen.

Am Mittwoch (27. Juli) werden wohl zahlreiche Passagiere der Lufthansa von starken Verzögerungen und Flugausfällen betroffen sein: Rund 20.000 Beschäftigte des Bodenpersonals der größten deutschen Airline wurden von der Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft kündigte am Montag bereits an, dass es an dem Tag zu größeren Verzögerungen und einigen Flugausfällen an den deutschen Flughäfen kommen wird.

Lufthansa-Streik: Verdi erhofft sich Durchbruch bei Tarifverhandlungen

Das Bodenpersonal soll die Arbeit am Mittwochmorgen um 3.45 Uhr niederlegen. Erst am Donnerstag um 6.00 Uhr sollen die etwa 20.000 Angestellten der Lufthansa ihre Arbeit wieder aufnehmen. Es werden vor allem Logistikerinnen und Logistiker sowie Technikerinnen und Techniker zum Warnstreik aufgerufen. Sie führen Dienstleistungen aus, ohne die ein Flugzeug der Lufthansa nicht abheben kann.

Verdi erhofft sich mit dem Streik die stockenden Tarifverhandlungen mit der größten deutschen Airline in Schwung zu bringen. Die Verhandlungen sollen am 3. oder 4. August fortgesetzt werden, nachdem ein erstes Angebot der Lufthansa von der Gewerkschaft abgelehnt wurde. Laut der Verdi hatte die Fluggesellschaft Ergebnis-abhängige Komponenten und Festbeträge mit einer Laufzeit von 18 Monaten vorgeschlagen.

Lufthansa muss wegen Personalnot Flüge streichen

Verdi fordert 9,5 Prozent mehr Gehalt in den Lohntabellen bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Von einer solchen Erhöhung der Bezüge würden vor allem Angestellte in den unteren Lohngruppen profitieren. Die Steigerung des Gehalts müsse mindestens 350 Euro betragen, wenn es nach der Gewerkschaft geht. Dadurch würden die Stundenlöhne des Bodenpersonals der Lufthansa deutlich über den neuen gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro steigen, der ab Oktober gilt.

Die Lufthansa hatte in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Flugstreichungen bekannt gegeben. Ein Grund für diese ist der Personalmangel bei der Airline, der auch das Bodenpersonal betrifft. Zuletzt strich Lufthansa 2.000 Flüge von München und Frankfurt für Juli und August.

