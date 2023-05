Star-Autor Martin Amis ist tot

Martin Amis war in seiner Rolle als Schriftsteller für seinen bissigen Humor bekannt. Nun ist der britische Star-Auto gestorben.

Martin Amis ist tot. Der britische Star-Autor starb am Freitag in seiner Wahlheimat Florida. Das teilte seine Witwe Isabel Fonseca der britischen Tageszeitung Guardian mit. Demnach verstarb Amis in seinem Haus in Lake Worth im Alter von 73 Jahren.

Martin Amis ist tot: Der Star-Autor war für Werke wie "Gierig" und "London Fields" bekannt

Amis war 1949 in Oxford geboren worden. Sein Vater erlangte fünf Jahre später literarischen Ruhm für seinen Roman "Glück für Jim". Das Buch wurde vor allem in Europa und Nordamerika zum Erfolg. In der Folge verbrachte die Familie ein Jahr in den USA. An der Princeton University unterrichtete Vater Kingsley Amis kreatives Schreiben. Wenig später verließ er die Familie, die daraufhin zurück nach England ging.

Amis studierte an der Oxford University und arbeitete nach dem Studium als Literaturkritiker. Mit seinem Werk "Gierig" (1984) feierte der schließlich selbst seinen Durchbruch als Autor. In dem Buch setzt er sich in einer humoristischen Weise mit der Regierungszeit von Margaret Thatcher in Großbritannein und Ronald Reagan in den Vereinigten Staaten auseinander. Er behandelt vor allem die kapitalistischen Auswüchse der Zeit. Neben "Gierig" wurde " London Fields" (1989) in der Folge zu seinem bekanntesten Werk.

Tod von Martin Amis: Er hinterlässt fünf Kinder

Insgesamt veröffentlichte Amis 14 Romane, acht Sachbücher und zwei Sammlungen von Erzählungen. Er war 2008 von der britischen Zeitung Times in die Liste der 50 größten britischen Autoren seit dem Jahr 1945 aufgenommen worden. Die Ausrichter des Booker-Literaturpreises nannten Amis nun als "einen der meist gerühmten und -diskutieren Schriftsteller der vergangenen 50 Jahre".

Neben seiner Frau Isabel Fonseca hinterlässt Amis fünf Kinder: Clio (24), Fernanda (26), Jacob (37), Louis (38) und Delilah (47).

