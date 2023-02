Maskenpflicht in Bussen und Bahnen endet heute bundesweit

Ab heute können Reisende in Bussen und Bahnen selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen. Im Pflege- und Gesundheitsbereich bleiben einige Corona-Regelungen.

Die Maske in Bussen und Bahnen war zuletzt eines der wenigen Relikte, welches noch an die Hochphase der Corona-Pandemie erinnerte. Nun ist Schluss damit. Am dem heutigen Donnerstag können Fahrgäste selbst darüber entscheiden, ob sie eine Corona-Schutzmaske tragen wollen, oder nicht. Das betrifft...

... ICEs

...ICs

...ECs

...Fernbusse

...Flixbusse

Maskenpflicht im Nahverkehr entfällt heute bundesweit

Die Maskenpflicht entfällt ab heute bundesweit. Sie wird dazu parallel in den neun Bundesländern fallen, in welchen sie noch galt. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai verbucht das Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr als Erfolg seiner Partei. "Hätten wir innerhalb der Regierung nicht darauf gedrängt, hätte es das vorzeitige Auslaufen trotz entspanntem Infektionsgeschehen nicht gegeben und wir würden immer noch mit Masken in Zügen und Bussen sitzen müssen", sagte er der dpa.

Djir-Sarai sprach davon, dass die FDP einen "klaren Kompass" habe und sich in der Entwicklung der Pandemie bestätigt fühle. "Jegliche Freiheitseinschränkungen müssen verhältnismäßig sein und dürfen nur so lange aufrechterhalten werden, wie es absolut nötig ist", sagte er: "Deutschland hat die Pandemie überwunden. Nun gilt es, auch die letzten staatlich verordneten Corona-Maßnahmen wie etwa die Maskenpflicht in Arztpraxen zu beenden."

Im Pflege- und Gesundheitsbereich fallen noch nicht alle Corona-Regeln. Bis zum 7. April müssen Besucher von Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen und Pflegeeinrichtungen eine FFP2-Maske tragen. Diese Regelung gilt bundesweit. Für den Zutritt zu Pflegeheimen und Kliniken braucht es zudem einen negativen Corona-Test.

Muss man im Fernverkehr noch eine Maske tragen?

Das Fallen der Maskenpflicht gilt auch für den Fernverkehr. Eigentlich hätte sie noch bis Anfang April laufen sollen, doch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zog das Auslaufen nun zum 2. Februar 2023 vor. Gleichzeitig rief er alle Reisenden im Fernverkehr dazu auf, auf freiwilliger Basis eine Maske zu tragen.

Lauterbach selbst werde in Zügen weiterhin eine Maske aufsetzen. Das sagte er bei Twitter. Das Tragen der Maske schütze weiterhin andere Menschen und verringere die Gefahr einer Long-Covid-Erkrankung, indem eine Infektion vermieden wird.

