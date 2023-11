"Maybrit Illner", heute 16. November: Gäste diskutieren zum Thema Antisemitismus

Gäste bei "Maybrit Illner" diskutieren über das Thema Nah-Ost-Krieg und den wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Hier finden Sie Infos zur heutigen Folge.

Eine neue Ausgabe von " Maybrit Illner" läuft am 16.11 um 22.15 Uhr im ZDF. Wie üblich sind einige Gäste eingeladen, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Hier stellen wir Ihnen das Thema der aktuellen Ausgabe, sowie die eingeladenen Gäste vor.

"Maybrit Illner": Thema heute am 16. November

Das Thema lautet laut dem ZDF "Krieg in Nahost – immer mehr Judenhass in Deutschland?" Am 7. Oktober 2023 begann ein Krieg in Israel und Gaza mit einem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf israelisches Staatsgebiet. Nach Gegenattacken Israels änderte sich einiges. Der 7. Oktober markierte nicht nur einen Wendepunkt in Israel, sondern auch in deutschen Straßen, Schulen und Wohnvierteln. Plötzlich hat sich vieles verändert. Der offene Ausdruck von Judenhass nimmt zu, begleitet von einem drastischen Anstieg der Straftaten im vierstelligen Bereich. Der Hass ist besonders unter muslimischen Einwanderern und ihren Kindern weit verbreitet und trifft auf bestehende deutsche Vorurteile gegenüber Juden und Israel, zusätzlich zur harten Neonazi-Szene. Hinzu kommt Kritik von linker Seite – angeblich in Bezug auf Israels Politik, doch häufig behaftet mit allen "Zutaten" des Antisemitismus.

Die Gäste von "Maybrit Illner" sollen nun in der neuen Folge über die Gefahr des gemeinsamen Zusammenlebens in Frieden diskutieren. Wie sehr müssen wir uns vor dschihadistischem Terror fürchten, bei dem die Lage in Gaza nur als Vorwand dient? Vor allem aber: Welche Maßnahmen kann die Politik ergreifen, um dem entgegenzuwirken?

Gäste bei "Maybrit Illner" von heute am 16. November

Doch wer sind die Gäste bei "Maybrit Illner" in der heutigen Folge am 16.11.? Hier erfahren Sie, wen Maybrit Illner in ihrer Sendung als Gäste begrüßt:

Ricarda Lang (B´90/ Die Grünen ): Grünen-Parteivorsitzende

Grünen-Parteivorsitzende Malu Dreyer : Ministerpräsidentin der SPD in Rheinland-Pfalz

Ministerpräsidentin der in Jens Spahn ( CDU ): stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU /CSU-Fraktion im Bundestag

stellvertretender Fraktionsvorsitzender der /CSU-Fraktion im Stephan Kramer : Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz , ehemaliger Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland

Präsident des Thüringer , ehemaliger Generalsekretär des Sina Arnold : Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz , ehemaliger Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland

Präsident des Thüringer , ehemaliger Generalsekretär des Jouanna Hassoun: deutsch-palästinensische Sozialmanagerin, setzt sich gemeinsam mit dem deutschen Juden Shai Hoffmann für Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern an Schulen ein

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner kam am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin zur Welt und verbrachte ihre Kindheit in der DDR. Sie startete ihre Karriere als Journalistin beim Fernsehen der DDR. Nach der Wende wurde sie ab 1992 Teil der Moderatorenschaft des ZDF-Morgenmagazins und leitete es ab 1998. Im Jahr 1999 übernahm die Journalistin und Moderatorin die Leitung der Talkshow "Berlin Mitte", die dann 2007 in "Maybrit Illner" umbenannt wurde.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" wird üblicherweise donnerstags im Free-TV im ZDF übertragen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Sendung im Live-Stream auf der Webseite des Senders zu verfolgen. Des Weiteren finden Sie alle Ausgaben nach der Ausstrahlung im TV auch in der Mediathek des ZDF.

"Maybrit Illner": Sendetermine der nächsten Folgen

Normalerweise wird die Talkshow "Maybrit Illner" am Donnerstag von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt, jedoch können je nach dem anderen Programmplan Verschiebungen auftreten. Hier sind die geplanten Sendetermine für die kommenden Folgen: