"Menschen, Bilder, Emotionen" 2022: Termin, Übertragung, Gäste und Moderator - alle Infos

Im Dezember 2022 zeigt RTL erneut den Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen". Alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung, Gäste und Moderatoren lesen Sie hier.

Seit nun schon 27 Jahren präsentiert RTL immer im Dezember den Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen". Seit der Erstausstrahlung im Jahr 1996 durfte ein bekanntes Gesicht dabei nicht fehlen: Günther Jauch führte seit dem Beginn als Moderator durch die Sendung und ließ zusammen mit seinen Gästen das vergangene Jahr Revue passieren. 2021 verabschiedete sich Günther Jauch von dem TV-Format und feierte noch einmal seinen Abschied bei "Menschen, Bilder, Emotionen".

Doch auch ohne Günther Jauch soll der Jahresrückblick fortgeführt werden. Für das Jahr 2022 holte sich der Sender RTL keine geringeren als TV-Master Thomas Gottschalk und den ehemaligen Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg mit ins Boot. Zusammen werfen sie mit einigen Gästen einen Blick auf die in der Gesellschaft relevantesten und spannendsten Ereignisse des Jahres.

Möchten Sie weitere Informationen zu "Menschen, Bilder, Emotionen" 2022 auf RTL erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderatoren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Wann gibt es "Menschen, Bilder, Emotionen" im TV zu sehen? Das ist der Termin 2022

Wie gewohnt wird der Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" auch 2022 im Dezember ausgestrahlt. Der exakte Termin fällt in diesem Jahr auf Sonntag, den 11. Dezember 2022. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Hier sehen Sie den Sendetermin für "Menschen, Bilder, Emotionen" 2022 kurz zusammengefasst:

Sonntag, 11. Dezember 2022, 20.15 Uhr, RTL

Wo läuft "Menschen, Bilder, Emotionen"? Übertragung im TV und Stream

Den Jahresrückblick gibt es im Free-TV wie gewohnt beim privaten Sender RTL zu sehen. Dort läuft "Menschen, Bilder, Emotionen" 2022 am Sonntag, den 11. Dezember 2022, um 20.15 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Möchten Sie die Sendung lieber online im Stream abrufen? Kein Problem! Möglich macht das der hauseigene Streaming-Dienst RTL+. Um "Menschen, Bilder, Emotionen" 2022 zeitglich zur TV-Ausstrahlung im Stream schauen zu können, wird allerdings eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei RTL+ benötigt. Diese gibt es ab 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Falls Sie sich noch unsicher über das Angebot des Streaming-Anbieters sind, haben Sie die Möglichkeit, die kostenpflichtigen Pakete von RTL+ 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Gibt es eine Wiederholung von "Menschen, Bilder, Emotionen" 2022?

Ob es eine Wiederholung des Jahresrückblickes im Free-TV gibt, hat der Sender RTL bislang noch nicht bekannt gegeben. Sollten Sie am 11. Dezember 2022 dennoch keine Zeit haben, können Sie den Jahrerückblick ganz bequem im Stream bei RTL+ nachschauen.

Wer sind die Gäste bei "Menschen, Bilder, Emotionen" 2022?

Inzwischen hat RTL auch die Gäste von "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" bekannt gegeben. Es kommen unter anderem ein Musiker und eine Musikerin, Schauspielerinnen und Schauspieler, Politikerinnen und Politiker, Sportlerinnen und ein viraler Star. Wir geben einen Überblick.

Im Folgenden haben wir die Gäste von "Menschen, Bilder, Emotionen" für Sie zusammengefasst:

Sarah Connor

Marius Müller-Westernhagen

Christian Lindner

Sahra Wagenknecht

Alexandra Popp

Lena Oberdorf

Antonia Riet

Wotan Wilke Möhring

Chico

Amelia

Ramin Juhnke

RTL-Jahresrückblick 2022: Diese Musiker sind dabei

Sarah Connor nutzt den Jahresrückblick, um eine Single aus ihrem neuen Weihnachtsalbum zu performen. Auch Marius Müller-Westernhagen konnte kürzlich ein Werk fertigstellen: In seiner Biografie beleuchtet er seine bisherige Karriere.

Diese Politiker kommen zu "Menschen, Bilder, Emotionen"

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat zwar kein neues Album oder Buch, das er promoten muss, doch auch er hat einiges zu berichten: Lindner hat geheiratet und sein erstes Jahr als Bundesminister absolviert. Zuletzt fiel die Partei vor allem durch interne Streitigkeiten und Uneinigkeit auf, ein zentraler Punkt war dabei die Person und Aussagen von Politikerin Sahra Wagenknecht. Was hat sie über ihr Jahr zu berichten?

Welche Schauspieler sind bei "Menschen, Bilder, Emotionen" zu sehen?

Die Schauspielerin Antonia Riet und der Schauspieler Wotan Wilke Möhring waren Teil des Films „Weil wir Champions sind“, in dem es um einen Basketballtrainer und seine Mannschaft mit Handicap geht. Bei "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" berichten beide von ihren Erfahrungen bei den Dreharbeiten.

Fußballerinnen bei "Menschen, Bilder, Emotionen"

Die beiden Nationalmannschaftskolleginnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf sprechen über die Fußball-Europameisterschaft in England und den Hype, den das Turnier in Deutschland ausgelöst hat.

Wer sind die anderen Gäste bei "Menschen, Bilder, Emotionen"?

Außerdem kommt Lottogewinner "Chico", der seinen neuen Lifestyle mit 10 Millionen Euro finanzieren kann und daran ganz Instagram teilhaben lässt. Die 8-jährige Amelia ging mit einem Video aus einem Bunker in der Ukraine viral, in dem sie ein Lied aus dem Film "Frozen" gesungen hat. Dieses Lied wird sie auch bei "Menschen, Bilder, Emotionen" zum Besten geben. Ramin Juhnke spricht über seine Deutschlandreise mit den 9-Euro-Ticket: 125 Städte für nur 27 Euro.

Karl-Theodor zu Guttenberg und Thomas Gottschalk sind 2022 die Moderatoren von "Menschen, Bilder, Emotionen"

Dass Thomas Gottschalk die Moderation von Günther Jauch bei "Menschen, Bilder, Emotionen" übernimmt, dürfte für viele keine große Überraschung sein. Der TV-Master führt bereits seit längerem als Moderator in zahlreichen RTL-Formaten durch das Programm. Weitaus überraschender ist der Zuwachs von Karl-Theodor zu Guttenberg.

Dabei ist "Menschen, Bilder, Emotionen" 2022 nicht das erste TV-Projekt des ehemaligen CSU-Politikers. Bereits im Juni gab RTL bekannt, dass Karl-Theodor zu Guttenberg zusammen mit dem Sender an zwei 90-minütigen Docutainment-Sendungen für den hauseigenen Streamingdienst arbeite. Im November 2022 startet der erste Teil der Dokumentation, welche sich mit der Machtpolitik Wladimir Putins und deren Auswirkung auf die Weltpolitik und die Gesellschaften beschäftigt. Für die Dokumentation ist Karl-Theodor zu Guttenberg beispielsweise in die Ukraine, in die USA, nach England und in viele andere europäische Länder gereist, um Interviews mit ausgewählten Expertinnen und Experten zu führen. Schaut man auf die Ereignisse des Jahres 2022, sollte der Moderator daher bestens für den Jahresrückblick vorbereitet sein.