Jugendgruppe in München bedroht und attackiert zwei Mädchen mit Messer

In München sind fünf Jugendliche auf ein 15-jähriges und ein 12-jähriges Mädchen losgegangen. Sie quälten sie und forderten Geld. Von der Tat kursieren Videos.

Der Vorfall erinnert stark an eine ähnliche Tat in München, die erst vor wenigen Wochen passierte: Sieben Mitschülerinnen und Mitschüler attackierten in München eine Zwölfjährige. Nun hat die Polizei diese Tat öffentlich gemacht: Eine Gruppe Jugendlicher soll in München auf zwei Mädchen losgegangen sein.

Die fünf Jugendlichen attackierten nach Angaben des Polizeipräsidiums München die beiden, bedrohten sich mit einem Messer ‒ filmten die Tat und teilten die Aufnahmen auf Social-Media-Platformen. Die Vorfälle sollen sich im Juni dieses Jahres im Münchner Stadtteil Bogenhausen ereignet haben.

Jugendliche schlagen, bedrohen und quälen zwei Mädchen in München

Nach Angaben der Polizei soll die fünf Jugendlichen wie folgt vorgegangen sein: Sie passten ein 15-jähriges Mädchen ab und forderten Geld, dass sie einem Mitglied der Gruppe angeblich schuldete. Das Mädchen weigerte sich jedoch, das Geld herauszugeben. Daraufhin schlug und trat die Gruppe die 15-Jährige. Auch die Kopfhörer sollen die Gruppe dem Mädchen weggenommen haben.

Im Anschluss sind alle sechs Jugendlichen in einen Park weitergezogen. Dort trafen sie eine 12-jährige Bekannte der 15-Jährigen. Die Gruppe begann, auch die 12-Jährige zu schlagen. Sie sollen zudem beide Mädchen mit einem Messer bedroht haben. Beide wurden leicht verletzt. Tausend Euro hatten sie von dem 12-jährigen Mädchen gefordert. Auch sie gab kein Geld heraus.

Nach Attacke in München-Bogenhausen: 15-Jährige und 17-Jähriger in U-Haft

Als die Gruppe ihre Runde fortsetzen wollte, konnten die beiden Mädchen fliehen. Sie informierten ihre Eltern. Diese riefen die Polizei. Zur der Gruppen gehörten vier Jungen und ein Mädchen. Zwei Mitglieder, ein 17-jähriger Junge und das 15-jähriges Mädchen, kamen in Untersuchungshaft.

Von dem Vorfall kurieren verschiedene Videos im Internet. Am Donnerstag rief die Polizei auf, diese nicht zu verbreiten, sondern zu der Polizei zukommen zu lassen. "Wir wollen eine digitale Hetzjagd auf Täter und eine Bloßstellung der Opfer verhindern", twitterte die Münchner Polizei.