"Nackte Kanone" kommt 2025 wieder ins Kino – mit Liam Neeson in der Hauptrolle

"Die nackte Kanone" kommt im kommenden Jahre wieder ins Kino. Die Hauptrolle des schusseligen Polizisten Frank Drebin – oder die seines Sohnes – übernimmt Liam Neeson.

"Die nackte Kanone" sowie die beiden Fortsetzungen "Die nackte Kanone 2 1/2" und "Die nackte Kanone 33 1/3" haben unter Komödien-Fans Kultstatus. Mehr als 30 Jahre nach dem bislang letzten Teil der Reihe soll 2025 eine Neuauflage des Klamauks in die Kinos kommen – mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Kinostart in den USA ist laut Variety der 18. Juli. Ein Datum für Deutschland hat das Filmstudio Paramount Pictures bislang nicht angekündigt.

Liam Neeson übernimmt Hauptrolle in "Die nackte Kanone"

Auch über die Handlung ist bislang nichts bekannt. Branchenmagazine spekulieren, dass es sich nicht um eine klassische Neuauflage der Filme handeln könnte, sondern es eher eine Fortsetzung wird. Der 71-jährige Neeson könnte statt der Rolle des schusseligen Polizisten Frank Drebin die von dessen Sohn übernehmen. Für Regie und Drehbuch ist der frühere "Saturday Night Live"-Autor Akiva Schaffer (46) zuständig. "Family Guy"-Schöpfer Seth MacFarlane (50) ist als Produzent mit an Bord.

"Die nackte Kanone" von 1988 bis 1994 mit Leslie Nielsen

Die drei Filme "Die nackte Kanone", "Die nackte Kanone 2½" und "Die nackte Kanone 33⅓" waren von 1988 bis 1994 als Parodien auf die Polizeiserien der Fünfzigerjahre erschienen. Ziel der Filmemacher waren mindestens drei Lacher pro Minute. Der 2010 gestorbene Leslie Nielsen hatte die Rolle des Polizisten Frank Drebin berühmt gemacht. Neben ihm hatten Priscilla Presley und der ehemalige American-Football-Spieler O. J. Simpson in den Filmen mitgespielt. (mit dpa)