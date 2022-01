Staffel 3 von "Narcos: Mexico": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

"Narcos: Mexico" wird mit einer dritten Staffel fortgesetzt - es gibt aber einen Abgang. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

"Narcos: Mexico"-Fans dürfen sich freuen: Seit November 2021 ist die Fortsetzung mit Staffel 3 erschienen. Für Fans von Diego Luna gibt es aber eine schlechte Nachricht. Was bisher dazu bekannt ist, erfahren Sie in unserer Übersicht, denn hier in unserem Artikel haben wir alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer für Sie zusammen getragen.

"Narcos: Mexico", Staffel 3: Wann ist der Start auf Netflix in Deutschland?

Staffel 2 startete im Februar 2020 bei Netflix. Wegen Corona mussten die Dreharbeiten für die Serien-Fortsetzung zwischenzeitig unterbrochen werden, doch trotzdem wurde Staffel 3 noch im vergangenen Jahr veröffentlicht. Seit dem 5. November 2021 stehen die neuen Folgen des beliebten Spin-Offs auf Netflix zum Ansehen zur Verfügung.

Das sind die Folgen von "Narcos: Mexico", Staffel 3

Die neue Staffel umfasst insgesamt zehn Epsioden, die wir Ihnen hier präsentieren möchten:

Folge Titel 1 12 Schritte 2 Die Hochzeit 3 Die Narcojunioren 4 Guadalajara 5 Die Taskforce 6 Die Chefin 7 La Voz 8 Der letzte Tanz 9 Die Abrechnung 10 Leben in Zeiten des Krieges

Worum geht es in "Narcos: Mexico"?: Die Handlung

Bei "Narcos: Mexico" handelt es sich um eine Spin-Off-Serie von "Narcos". In der Urpsrungs-Serie geht es um den Drogenhandel rund um Pablo Escobar in Kolumbien. Bei "Narcos: Mexico" geht es dagegen - wie der Name schon verrät - um mexikanische Drogenkartelle. Im Speziellen dreht sich die Serie um den Aufstieg des Guadalajara-Kartells unter Félix Gallardo (Diego Luna).

Darum dreht sich Staffel 3: das Drogengeschäft floriert in der 1990ern weltweit, die Kartelle sind unabhängig. Doch es gibt auch Probleme wie politische Unruhen und Gewalteskalationen, während sich in Mexico neue Drogenbosse etablieren und der Drogenkrieg zu eskalieren droht: Immer mehr Leute werden ermordet und verhaftet.

Cast und Besetzung: Schauspieler von "Narcos: Mexico"

Hauptdarsteller Diego Luna wird die Serie in Staffel 3 nicht mehr zu sehen sein, da die dritte Staffel nach der Verhaftung von Felix beginnt. Diese Schauspieler sind in der Serien-Fortsetzung zu sehen:

Die bekannten Gesichter:

Scott McNairy als Walt Breslin

José María Yazpik als Amado Carrillo Fuentes

María Yazpik als Amado Carrillo Fuentes Alejandro Edda als Joaquín "El Chapo" Guzmán

Alfonso Dosal als Benjamín Arellano Félix

als Félix Alberto Ammann als Hermer Herrera

Matt Letscher als Jaime Kuykendall

als Jaime Kuykendall Manuel Masalva als Ramón Arellano Félix

Félix Gorka Lasaosa als Héctor Luis Palma Salazar

Wiederkehrende Darsteller:

Jesús Ochoa als Joan Nepomuceno Guerra

Noé Hernández als Rafael Aguilar Guajardo

als Guajardo Fermin Martinez als Juan José " El Azul " Esparragoza Moreno

als " " Esparragoza Moreno Flavio Medina als Juan García Abrego

als Abrego Mayra Hermosillo als Enedina Arellano Félix

Neuzugänge:

Luis Gerardo Mendez als Victor Tapia

als Alberto Guerra als Ismael " El Mayo " Zambada

als Ismael " " Zambada Luisa Rubino als Andrea Nunez

Antonio Martinez alias Bad Bunny als Arturo "Kitty" Paez

Das passiert in Staffel 3: Offizieller Trailer zu "Narcos: Mexico"

Netflix hat kürzlich einen offiziellen Trailer zur Fortsetzung der Spin-Off-Serie "Narcos: Mexico" veröffentlicht. Hier können Sie sich einen Einblick in die Handlungen von Staffel 3 verschaffen.

