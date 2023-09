Könnte diesen Herbst die Maskenpflicht zurückkommen?

Eine Rückkehr zur Maskenpflicht? Das schlägt ein Gesundheitsexperte der Grünen vor, zumindest im Pflegebereich. Denn die Corona-Fälle steigen wieder.

Die Anzahl der Corona-Erkrankungen steigt langsam wieder an und auch die Grippewelle rollt im Herbst für gewöhnlich. Wie also Menschen vor einer Ansteckung und das Gesundheitssituation vor einer Überlastung schützen? Der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen, hat vorgeschlagen, in bestimmten Bereichen wieder zu einem altbewährten Mittel greifen: Der Maske.

Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) erklärte der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen: "Um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen".

Corona-Virus: Gesundheitsexperte spricht sich für Maskenpflicht im Winter aus

Dahmen verwies auf Beobachtungen in vielen Ländern der Südhalbkugel, die gerade Winter haben und hohe Infektionszahlen mit Grippe und Corona aufweisen. Er fordert, dass deshalb auch hierzulande die Corona-Fall-Zahlen im Herbst wieder intensiver beobachtet werden.

Angesicht der bereits leicht steigenden Corona-Zahlen ist der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, nicht beunruhigt. Stattdessen gibt er praktische Tipps.

Eine andere Meinung vertritt der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Im Deutschlandfunk sagte er, dass er eine erneute Maskenpflicht für nicht notwendig halte. Laut ihm gebe es keinen Grund zur Sorge. Es sei normal, dass in der kalten Jahreszeit die Atemwegsinfekte zunehmen.

Ärztekammer-Präsident will keine erneute Maskenpflicht

Er erwartet besonders viele Fälle von Corona-, Grippe- und RS-Virus-Erkrankten und demnach eine angespannte Lage in den Praxen. Dennoch sei laut dem Bundesärztekammer-Präsidenten Eigenverantwortung sinnvoller, als wieder eine Maskenpflicht einzuführen.

Im aktuellen Wochenbericht des Robert-Kochs-Instituts (RKI) heißt es, dass die "Aktivität akuter Atemwegserkrankungen" im Vergleich zur Vorwoche angestiegen sei. Besonders Kleinkinder und ältere Erwachsen seien zur Zeit erkrankt.

Covid-Fallzahlen in Deutschland steigen wieder leicht

Covid-Diagnosen seien in den vergangenen sieben Wochen wieder mehr gestellt worden. Auch die allgemeine Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen steige zum jetztigen Zeitpunkt früher als in den Vorjahren an, heißt es in dem Bericht.