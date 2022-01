Neuer "Bachelor" 2022: Wer ist Dominik Stuckmann?

Der Frankfurter Dominik Stuckmann ist der neue Bachelor und sucht 2022 in der Dating-Show nach seiner Traumfrau. Wir stellen Ihnen den 29-Jährigen im Porträt vor.

Ab dem 26. Januar 2022 geht " Der Bachelor" auf RTL in eine neue Runde. In der 12. Staffel sucht Dominik Stuckmann in Mexiko nach seiner Traumfrau.

Auch 2022 möchte in der Dating-Show "Der Bachelor" wieder ein Mann die "Eine" finden. Sein Name ist 2022 Dominik Stuckmann. Auf romantischen sowie abenteuerlichen Dates und mit tiefen Gesprächen erhofft sich der Junggeselle, in Mexiko die letzte Rose an seine Traumfrau vergeben zu können.

Dominik ist sich sicher, im Datingformat seine Herzensdame zu finden. Dabei gilt für den 29-Jährigen das Motto "Herz über Kopf". Im Porträt stellen wir Ihnen hier den neuen Bachelor 2022 genauer vor.

Video: ProSieben

"Der Bachelor" 2022 im Porträt: Dominik Stuckmann ist sportlich

Der 29-Jährige Dominik Stuckmann ist in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen. Er ist 1,90 Meter groß, sportlich und beschreibt sich selbst als eine zielstrebige und ehrgeizige Person. Dies hat ihn sowohl beruflich als auch privat schon weit gebracht: Bis vor einigen Jahren spielte Dominik Tischtennis auf Leistungsniveau und machte sein Abitur auf einer Elite-Sportschule.

Anschließend studierte er Sportwissenschaften und Sportmanagement und entschied sich für eine wirtschaftliche Laufbahn. Derzeit ist er als IT-Specialist zuständig, berät zudem Start-ups und setzt verschiedene Immobilienprojekte um. Sein Motto lautet: "Einfach machen, nicht so viel nachdenken".

Erfolgreicher Geschäftsmann, ehrgeiziger Sportler und gutaussehender Sonnyboy - der neue Bachelor scheint perfekt. Doch sein Erfolg führte dazu, dass andere Dinge in seinem Leben vernachlässigt wurden. Die Liebe zum Beispiel. Seine letzte Beziehung ging Anfang 2021 nach ganzen sechs Jahren in die Brüche. Kurzerhand verließ der Hesse seine Heimat und zog in die Finca seines Opas nach Gran Canaria: "Das war super, um mal in mich selber reinzuschauen und alles drumherum auszublenden. Der richtige Schritt!".

Auch wenn es Dominik gut auf der spanischen Insel gefällt, hält er stets den Kontakt nach Hause: "Ich bin super glücklich, aber ungerne alleine. Ich will mein Glück teilen können", sagt er im Interview mit RTL.

Der Überblick zum neuen Bachelor:

Name: Dominik Stuckmann

Alter: 29

Wohnort: Gran Canaria, Frankfurt am Main

Beruf: IT-Specialist und Unternehmer

Körpergröße: 190 cm

Hobbies: Tischtennis, Fußball, Angeln

Nach der Trennung seiner sechsjährigen Beziehung verließ Dominik seine Heimat und zog in die Finca seines Opas nach Gran Canaria. Foto: RTL

Womit können die Kandidatinnen beim "Bachelor" 2022 punkten?

Eigentlich sucht Dominik nach einer Frau, die genau ist wie er: warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig und zielstrebig. Er träumt von gemeinsamen Reisen, supportet einen gemeinsamen Freundeskreis, aber möchte trotzdem eine Beziehung, die ihm genügend Freiraum lässt. Wenn eine Frau seine Erwartungen erfüllt und das "gewisse Etwas" hat, kann es für den emotionalen 29-Jährigen auch schnell gehen: "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dazu gehören natürlich auch Gefühle. Die entwickeln sich bei mir relativ schnell. Ich glaube also schon, dass ich mich recht schnell verlieben kann".

Trotz der Trennung seiner Eltern, er war gerade zwölf Jahre alt, ist er überzeugt, die große, ewige Liebe zu finden. Im RTL-Interview beschreibt er sich als absoluten Beziehungsmenschen und wünscht sich eine Frau, "mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann". Bei den Dates der Show ist es ihm wichtig, sich nicht an anderen zu orientieren oder sich zu vergleichen.

"Der Bachelor" 2022: Dominik ist bereit für seine Liebesreise in Mexiko

Der abenteuerlustige neue Bachelor kann es kaum erwarten, seine Liebesreise im sonnigen Mexiko anzutreten. Mit Euphorie blickt er darauf, die Teilnehmerinnen der Dating-Show kennenzulernen: "Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe."

Ab Mittwoch, dem 26. Januar 2022, ist die neue Staffel "Der Bachelor" bei RTL zu sehen. Zudem ist die erste Folge mit einem kostenpflichtigen Account über 4,99 Euro/Monat schon eine Woche früher bei RTL+ abrufbar.