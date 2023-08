Reiseübelkeit im Auto: Wie man sie verhindern kann

"Mama, Papa, mir ist schlecht!" Ein Satz, den viele Eltern auf Autofahrten kennen. Erfahren Sie, warum vor allem Kinder betroffen sind und wie Sie Reiseübelkeit verhindern können.

Reiseübelkeit ist ein häufiges Problem, das viele Menschen betrifft. Insbesondere auf langen Autofahrten führt es immer wieder dazu, dass die Fahrt unterbrochen und in schlimmen Fällen sogar abgebrochen werden muss. Doch warum tritt Reiseübelkeit eigentlich auf und was kann man dagegen tun?

Reiseübelkeit: Warum wird uns beim Autofahren übel?

Die Reisekrankheit, auch Kinetose genannt, ist ein weit verbreitetes Phänomen, das durch Störungen des Gleichgewichtssinns entsteht. Sie kann durch verschiedene Bewegungsreize ausgelöst werden, wie zum Beispiel durch das Fahren in einem Auto, einem Schiff oder einem Flugzeug. Laut dem Portal netdoktor.de können die Symptome von leichter Übelkeit bis hin zu starkem Erbrechen reichen.

Die Reisekrankheit entsteht laut dem Portal durch einen Konflikt zwischen verschiedenen Sinneseindrücken. Wenn die Augen wahrnehmen, dass man still sitzt, während das Gleichgewichtsorgan Bewegungen und Erschütterungen meldet, kann dies zu Reisekrankheit führen.

Warum sind besonders Kinder von Reiseübelkeit betroffen?

Der ADAC erklärt in einem Bericht zu Reiseübelkeit, dass Kinder besonders anfällig für das Phänomen sind, da ihr Gleichgewichtssinn noch nicht vollständig entwickelt ist. So würden insbesondere Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren am leichtesten reisekrank werden. Bei Babys sei der Gleichgewichtssinn hingegen noch nicht so ausgeprägt, als dass die Bewegungsreize sie stören könnten.

Erst ab dem Jugendalter werden die meisten Menschen wieder unempfindlicher gegen das Schaukeln und Schwanken, und Menschen, die älter als 50 Jahre sind, leiden nur noch selten an Reisekrankheit.

Wann hört Reiseübelkeit auf?

Die Dauer der Reiseübelkeit kann von Person zu Person variieren. Laut der Techniker Krankenkasse kann die Übelkeit in einigen Fällen nachlassen, sobald sich der Körper an die Bewegung gewöhnt hat. In anderen Fällen kann die Übelkeit jedoch während der gesamten Fahrt anhalten. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Symptome in der Regel nachlassen, sobald die Bewegung endet.

Was kann man gegen Übelkeit beim Autofahren tun?

Es gibt mehrere unterschiedliche Strategien, um Reiseübelkeit zu bekämpfen. Der ADAC empfiehlt beispielsweise, den Kopf möglichst still zu halten und einen Punkt am Horizont zu fixieren. Dies könne helfen, das Gleichgewichtsgefühl zu stabilisieren und die Übelkeit zu lindern.

Es gibt auch eine Reihe von Hausmitteln und Medikamenten, die gegen die Reisekrankheit helfen können. Die AOK berichtet auf ihrer Website, dass Ingwer, der die Magen- und Darmwände beruhigt, hilfreich sein kann. Medikamente, die in der Apotheke erhältlich sind, könnten ebenfalls die Symptome lindern. Einige dieser Medikamten gehören in jede Reise-Apotheke.

Reiseübelkeit: Kann man sie abtrainieren?

Für Menschen die von Reiseübelkeit geplagt sind, dürfte dies eine gute Nachricht sein: Es gibt inzwischen Hinweise darauf, dass die Möglichkeit bestehen könnte, Reiseübelkeit abzutrainieren. Wie der ADAC berichtet, hätten einige Studien gezeigt, "dass Menschen bei denen eine Störung des Gleichgewichtssinns vorliegt, ihre Symptome durch ein Virtual-Reality-Spiel verringern konnten."

Allerdings ist in diesem Bereich noch viel Forschung nötig, um die Wirksamkeit solcher Trainingsmethoden zu überprüfen. Ein Training gegen Reiseübelkeit auf Basis von Virtual Reality ist also durchaus eine Möglichkeit für die Zukunft.

