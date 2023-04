Bäckereien: Ein Überblick der Öffnungszeiten zu Ostern

An den meisten gesetzlichen Feiertagen müssen fast alle Läden schließen. Dies gilt auch für die Feiertage rund um Ostern. Für Bäckereien gibt es aber Ausnahmen.

Ostern steht vor der Tür und viele freuen sich auf die arbeitsfreien gesetzlichen Feiertage. Das bedeutet aber auch, dass die Geschäfte schließen müssen. Wie kommt man nun an seine frischen Brötchen am Wochenende? Zum Glück gelten für Bäckereien gesonderte Öffnungszeiten an Ostern, sie sind nämlich im bundesweiten "Gesetz über den Ladenschluß" als Ausnahme festgehalten. Trotzdem dürfen die Bundesländer eigene Bestimmungen festlegen. Hier gibt es den Überblick.

Öffnungszeiten: Wann und wo dürfen Bäckereien an Ostern öffnen?

Laut dem bundesweiten Ladenschlussgesetz gelten die Ausnahmen für Bäckereien nicht am 2. Osterfeiertag, also dem Ostermontag. Ansonsten sind folgende Regeln in den Bundesländern festgehalten:

Baden-Württemberg:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – maximal drei Stunden

: offen – maximal drei Stunden Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : geschlossen

: geschlossen Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenöffnungsgesetz Baden-Württemberg

Bayern:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – maximal drei Stunden

: offen – maximal drei Stunden Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – maximal drei Stunden

: offen – maximal drei Stunden Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales

Berlin:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – zwischen 7 und 16 Uhr

: offen – zwischen 7 und 16 Uhr Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – zwischen 7 und 16 Uhr

: offen – zwischen 7 und 16 Uhr Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Berlin

Brandenburg:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Brandenburg



Bremen:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – maximal drei Stunden zwischen 8 und 16 Uhr

: offen – maximal drei Stunden zwischen 8 und 16 Uhr Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – maximal drei Stunden zwischen 8 und 16 Uhr

: offen – maximal drei Stunden zwischen 8 und 16 Uhr Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Bremen

Hamburg:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – maximal fünf Stunden zwischen 7 und 16 Uhr

: offen – maximal fünf Stunden zwischen 7 und 16 Uhr Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – maximal fünf Stunden zwischen 7 und 16 Uhr

: offen – maximal fünf Stunden zwischen 7 und 16 Uhr Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Hamburg



Hessen:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : geschlossen

: geschlossen Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : geschlossen

: geschlossen Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Hessen



Mecklenburg-Vorpommern:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Mecklenburg-Vorpommern



Niedersachsen:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Niedersachsen



Nordrhein-Westfalen:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Nordrhein-Westfalen



Rheinland-Pfalz:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – Öffnungszeiten können abweichen

: offen – können abweichen Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – Öffnungszeiten können abweichen

: offen – können abweichen Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Rheinland-Pfalz



Saarland:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Saarland



Sachsen:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : geschlossen

: geschlossen Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – maximal sechs Stunden

: offen – maximal sechs Stunden Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Sachsen

Sachsen-Anhalt:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : offen – maximal fünf Stunden

: offen – maximal fünf Stunden Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : geschlossen

: geschlossen Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : geschlossen

: geschlossen Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Schleswig-Holstein



Thüringen:

Gründonnerstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Karfreitag : geschlossen

: geschlossen Ostersamstag : reguläre Öffnungszeiten

: reguläre Ostersonntag : geschlossen

: geschlossen Ostermontag : geschlossen

: geschlossen Quelle: Ladenschlussgesetz Thüringen



Welcher Bäcker darf am Ostermontag öffnen?

Im bundesweiten Ladenschlussgesetz ist festgehalten, dass Bäckereien an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen. Das gilt aber nicht für den 2. Osterfeiertag, also den Ostermontag. Im Gesetzestext heißt es: "Eine Offenhaltung am 2. Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag soll nicht zugelassen werden." Wer am Montag trotzdem Lebensmittel braucht, kann es bei einer Tankstelle versuchen. Diese dürfen auch am Ostermontag "Reisebedarf" verkaufen, darunter fallen Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen.

Auch an Bahnhöfen und Flughäfen gelten Ausnahmen am Ostermontag.