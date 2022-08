Landwirt findet Leiche von vermisstem Onkel von Beatrix von Storch

Zwei Wochen nach seinem Verschwinden wurde Anton Graf Schwerin von Krosigk, der Onkel von Beatrix von Storch, tot gefunden. Was zu seinem Tod bekannt ist.

Seit Juli war der 97-jährige Anton Graf Schwerin von Krosigk, der Onkel der stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Beatrix von Storch, verschwunden. Jetzt berichten mehrere Medien, dass seine Leiche am Donnerstagabend in einem Feld in der Nähe seines Autos gefunden wurde.

Leiche von Onkel von Beatrix von Storch gefunden

Wie t-online berichtet, geht die Polizei davon aus, dass er mit seinem Auto in ein Feld gefahren ist, dann ausstieg und loslief. Dann sei er zu Boden gegangen. Ein Landwirt hatte zunächst den schwarzen Golf des Rentners gefunden, wenig später dann auch ihn. Er war wohl bereits kurz nach seinem Verschwinden gestorben. Es soll keine Hinweise auf ein Fremdverschulden geben.

Anton Graf Schwerin von Krosigk war bekannter Politiker

Anton Graf Schwerin von Krosigk war ein bekannter Politiker in der Region. Er war viele Jahre Landrat und engagierte sich im Rotary Club. Seit Vater war Finanzminister unter Adolf Hitler, seine Nichte ist die Beatrix von Storch. Die AfD-Politikerin hatte in den sozialen Netzwerken um Hilfe bei der Suche gebeten und dafür 1000 Euro für Hinweise ausgelobt.