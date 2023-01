"Polizeiruf 110"-Kommissarin: Michelsen zieht sich bei Unfall ernste Verletzungen zu

Die deutsche Schauspielerin Claudia Michelsen hat sich bei einem Unfall offenbar zwei Halswirbel gebrochen. Sie soll jedoch Glück im Unglück gehabt haben.

Claudia Michelsen hat sich bei einem Unfall offenbar zwei Halswirbel gebrochen. Das berichtet die Bild. Genaue Details zur Art, dem Ort und dem Ablauf des Unfalls sind demnach nicht bekannt. Allerdings soll die deutsche Schauspielerin Glück im Unglück gehabt haben. Es soll sich zwar um eine ernste Verletzung handeln, allerdings drohe keine Querschnittslähmung. Auswirkungen hat der Unfall offenbar auf die ARD-Krimireihe " Polizeiruf 110".

"Polizeiruf 110"-Kommissarin: Claudia Michelsen fällt nach Unfall für Dreharbeiten aus

Michelsen spielt seit 2013 die Rolle der "Polizeiruf 110"-Kommissarin Doreen Brasch. In dieser wurde sie in Deutschland einem breiteren Publikum bekannt. Sie spielte auch schon bei mehreren Tatort-Folgen und bei Serien wie "Wilsberg" und "Ku’damm 56" mit.

Für die Krimireihe "Polizeiruf 110" hat die Verletzung der 53-Jährigen Folgen. In drei Wochen waren Dreharbeiten in Magdeburg geplant. Diese fallen nun ins Wasser, da die Hauptdarstellerin ausfällt. Laut der Bild wurden sie um unbestimmte Zeit verschoben. Die Verschiebung hat offensichtlich mit der Genesung von Michelsen zu tun.

Nach Unfall: Schauspielerin Michelsen offenbar schon bald wieder Einsatzbereit

"Ich kann bestätigen, dass es einen Unfall gab und sie sich am Halswirbel verletzt hat. Glück im Unglück, es geht ihr soweit gut! Wir gehen fest davon aus, dass sie im März wieder arbeiten kann", sagte Michelsens Presse-Agentin Katy Steinfeld der Bild. Es gibt also eine Entwarnung für alle Fans der Schauspielerin, die wohl schon bald wieder ohne Einschränkungen vor der Kamera stehen kann.

Michelsen wurde 1969 in Dresden geboren. Ihre Schauspielkarriere begann sie in der DDR, an der Volksbühne Berlin. Ihre Film- und Fernsehkarriere starte sie 1989. Michelsen stand seitdem für über 110 Produktionen vor der Kamera.